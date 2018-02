BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD haben sich nach wichtigen Fortschritten in Sachthemen optimistisch über einen erfolgreichen Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen geäußert. Bis zum Sonntag lägen noch große Brocken auf dem Tisch, überall sei aber Einigungswillen vorhanden, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am frühen Freitagmorgen nach gut vierstündigen Beratungen. Klar sei: "Wir wollen eine neue Dynamik in Deutschland entfachen." Dazu seien viele Akteure notwendig, es gehe um komplizierteste Fragen. Er bitte deshalb bei den Bürgern um Geduld, dass es in den strittigen Fragen noch Beratungsbedarf gebe, sagte Scheuer.

Man kümmere sich intensiv um die Zukunft Deutschlands, sagte Scheuer. Weit über die Hälfte der thematischen Arbeitsgruppen habe ihre Arbeit bereits abgeschlossen. Am Freitag würde nun die Schlussverhandlungen des Wochenendes vorbereitet. Von 16.00 Uhr an werde die große Unterhändler-Runde als Vollversammlung erstmals tagen. Auch dort würden alle Arbeitsgruppen angehört und die Experten einbezogen. Ziel sei es, am Sonntag zum Abschluss zu kommen. Noch stehe nicht fest, ob die beiden Puffertage Montag und Dienstag für den endgültigen Abschluss benötigt würden./bk/ir/sam/poi/DP/stk

