Der Drogerieunternehmer Dirk Roßmann über das Versagen der Berliner Politik, den Preiskampf mit Aldi und das Dilemma des Onlinehandels mit Shampoo und Spüli.

WirtschaftsWoche: Herr Roßmann, gerade ist Ikea-Gründer Ingvar Kamprad gestorben, Weihnachten ist Media-Markt-Miteigentümer Erich Kellerhals einer Erkrankung erlegen ...Herr Dirk Roßmann: ... und jetzt wollen Sie mich fragen, wann ich dran bin?

Das wird hoffentlich noch viele Jahre dauern. Aber wie sorgen Sie als Unternehmer vor? Unsere Geschäftsführung besteht aus fünf Personen. Neben mir, meiner Frau Alice und meinem Sohn Raoul sind noch zwei langjährige Mitarbeiter - Michael Rybak und Peter Dreher - Teil der Geschäftsführung. Wir sind alles gelernte Teamarbeiter, und das Ganze hängt nicht an den Qualitäten eines Einzelnen. Insofern bin ich völlig entspannt, was Ihre Frage angeht.

Ihr Sohn Raoul kümmert sich auch um das Onlinegeschäft. Verdienen Sie damit Geld? Ach, hören Sie auf. Damit verdient niemand Geld in der Branche. Es gibt weltweit nicht ein relevantes Handelsunternehmen, das online mit dem Verkauf von Drogeriewaren und Lebensmitteln wirklich Geld verdient. Wenn Sie in Bangladesh ein T-Shirt für einen Euro produzieren lassen und es für 9,99 Euro im Netz verkaufen, dann mag sich das lohnen. Auch wenn Sie ein Buch für 25 Euro verschicken, geht die Rechnung auf. Aber wenn Sie jemandem zwölf Flaschen Bier zu Preisen wie im Laden in den vierten Stock schleppen müssen, dann kann das nicht klappen. Überall, wo die Margen hoch sind, hat Online leichtes Spiel. Aber bei Lebensmitteln und Drogerieartikeln funktioniert das nicht.

Im Laden geht's doch auch - und die Kosten für Mieten und Personal sind viel höher.Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied: Onlinekunden kaufen bevorzugt margenschwache Artikel wie Windeln, Toilettenpapier und Kaffee, und damit lässt sich kein Geld verdienen. Im Drogeriemarkt geht es um Mischkalkulationen. Die Spannen auf die unterschiedlichen Artikel sind extrem unterschiedlich. Im Onlineshop fehlen die Spontankäufe, die in der Regel höhere Margen erzielen. Damit meine ich die Haarbürste, den Lippenstift oder das Kaugummi.

Trotzdem drängen neue Konkurrenten in den Markt. Der Onlinemodehändler Zalando will künftig Kosmetik anbieten, der Versandkonzern Otto baut sein Drogerieangebot aus, Start-ups beackern das Feld. Da wird gerade viel heiße Luft produziert. Wir hatten diese Phasen doch schon oft, dass sich alle auf ein vermeintlich lukratives Geschäft gestürzt haben. Nehmen Sie das Beispiel von windeln.de, und schauen Sie sich den Börsenkurs an.

Der ist von anfangs 18,50 auf 2,60 Euro abgestürzt.Auch an diesem Beispiel können Sie leicht sehen: In diesem Geschäft lässt sich online nur schwer Geld verdienen. Das bemerken jetzt auch die Anleger. Es kann ja sein, dass wir von Rossmann hier etwas übersehen haben, was unseren Wettbewerbern nicht entgangen ist. Wenn es Otto und Co. gelingt, Haarbürsten und Lippenstifte mit zu verkaufen, dann herzlichen Glückwunsch. Bei uns klappt das nicht.

Warum verkaufen Sie Ihre Produkte dann überhaupt via Internet? Das Onlinegeschäft ist für uns in Summe völlig unbedeutend. Es geht um rund 30 Millionen Euro Umsatz. Insgesamt hat Rossmann 2017 erstmals mehr als neun Milliarden Euro Umsatz erzielt. Da können und wollen wir uns Experimente leisten. Vielleicht finden ...

