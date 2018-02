Ein Ranking zeigt, welche Dienstleister bei Unternehmen besonders beliebt sind. Die Sieger punkten mit Qualität und Kompetenz.

Für viele Manager und Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen gehört ein Dienstwagen nach wie vor zum guten Ton. Dabei haben sich allerdings die Anforderungen an den eigenen Wagen in letzter Zeit verändert. "Anbieter von Dienstwagen müssen die neuen Trends erkennen. Elektroautos und Fahrzeuge mit niedrigem CO2-Ausstoß gehören in Zukunft in jedes Portfolio", sagt Nils Prüfer von der Unternehmensberatung Kienbaum.

Anbietern wie BMW scheint es zu gelingen, die neuen Wünsche auch zu erfüllen. Denn mit kaum einer anderen Dienstleistung sind mittelständische Betreibe so zufrieden wie mit Dienstwagen und Fuhrparks. Dies ergab eine Umfrage des Marktforschers ServiceValue, der im Auftrag der WirtschaftsWoche 6709 Entscheider, Einkäufer und Nutzer in mittelständischen Unternehmen nach ihren liebsten Dienstleistern aus 28 Branchen befragte (siehe Tabelle).

Dabei ist die Zufriedenheit mit den Serviceanbietern in den vergangenen drei Jahren insgesamt leicht gestiegen. "Insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis wird positiver wahrgenommen", sagt Servicevalue-Geschäftsfüher Claus Dethloff. Dabei sind die Kosten nicht das wichtigste Kriterium. "Über alle Branchen hinweg haben vor allem die Qualität von Produkten und Leistungen sowie kompetente Mitarbeiter die höchste Relevanz für die Kundenbindung", meint Dethloff.

Möglichst ...

