=== *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Jahresergebnis, Eindhoven *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo 09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz *** 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, ao HV, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:00 SI/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Konferenz organisiert von der Universität Ljubljana, Kranj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +177.000 gg Vm zuvor: +148.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 1.Umfrage: 94,4 zuvor: 95,9 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 16:00 DE/CDU, CSU und SPD, Klausurtagung zu Koalitionsverhandlungen, Berlin 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Vereinigung "Financial Women of San Francisco" *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar *** - DE/Fortsetzung von ganztägigen deutschlandweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie - DE/Uniper SE, Ablauf der erweiterten Andienungsfrist im Rahmen der Fortum-Offerte - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P), EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Finnland (DBRS), Israel (S&P), Mazedonien (Fitch), Niederlande (Moody's), Schweden (Fitch), Slowakei (Fitch), Zypern (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2018 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.