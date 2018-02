Zürich - Am 2. Januar 2018 ist die Schweizer Hitparade 50 Jahre alt geworden. Ein Grund zu feiern - mit einer grossen TV-Show am Samstag, 10. Februar 2018, auf SRF 1. Moderatorin Viola Tami begrüsst in der Liveshow aus dem Studio 1 in Zürich zahlreiche Talkgäste wie Michel Birri, Sina, Peter Reber, DJ Bobo und Baschi. Bligg, Gotthard, Lo & Leduc und Pegasus sorgen für musikalische Unterhaltung.

Rund 500'000 Hörerinnen und Hörer verfolgen jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...