SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen im Bund haben sich die Verbraucherschutzminister der Länder und der Verbraucherzentrale Bundesverband für die Einführung einer Sammelklage ausgesprochen. Saar-Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD), der den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz inne hat, sowie der Vorstand des Bundesverbandes, Klaus Müller, wandten sich in einem gemeinsamen Brief an die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU). Darin heißt es, es sei "dringend geboten", ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.

Verbraucherschützer kämpfen seit Jahren für einen neuen Klageweg in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern, wie es beispielsweise der Diesel-Skandal war. Die bisherige schwarz-rote Koalition im Bund hatte sich nicht mehr auf einen Entwurf von Justizminister Heiko Maas (SPD) für eine sogenannte Musterfeststellungsklage einigen können. Jost betonte, es gebe nun offenbar einen parteiübergreifenden Konsens bei dem Thema. Im Ergebnis der Sondierungen von CDU, CSU und SPD heißt es: Durch die Einführung einer Musterfeststellungsklage werden wir die Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher verbessern./ksp/DP/zb

