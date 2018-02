Einsatz bei Patienten in den USA stieg gegenüber dem Vorjahr um 33 %

DANVERS, Massachusetts, 2018-02-02 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc. (http://www.abiomed.com/)(NASDAQ:ABMD), ein führender Anbieter bahnbrechender Technologien zur Herzunterstützung und Wiederherstellung der Herzfunktion, vermeldete heute einen Umsatz von 154,0 Millionen USD für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Umsatz von 114,7 Millionen USD für den gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2017 gleichkommt.

Zu den wichtigsten finanziellen und betrieblichen Kennzahlen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2018 gehören:

Der weltweite Umsatz für Impella-Herzpumpen belief sich auf insgesamt 148,0 Millionen USD, ein Anstieg von 36 % gegenüber dem Umsatz von 109,2 Millionen USD während des gleichen Zeitraums im vorherigen Geschäftsjahr. Der Umsatz für Impella in den USA stieg um 30 % auf 130,7 Millionen USD, wobei der Einsatz von Impella-Pumpen bei Patienten in den USA um 33 % gestiegen ist.



Außerhalb der USA belief sich der Umsatz für Impella-Herzpumpen auf 17,3 Millionen USD, eine Steigerung von 94 % gegenüber dem Vorjahr. Diese wurde hauptsächlich in Deutschland erzielt, wo der Umsatz um 71 % auf 11,4 Millionen USD zulegte. Daneben verkündete das Unternehmen einen Umsatz von 1,1 Millionen USD in Japan.



Die installierte Basis für Impella 2.5 -Herzpumpen in den USA nahm um weitere 10 Krankenhäuser zu, die erstmals Impella-Herzpumpen erwarben, wodurch die installierte Kundenbasis auf 1.181 Standorte anwuchs. Die installierte Kundenbasis für Impella CP -Herzpumpen nahm um weitere 41 Krankenhäuser in den USA zu, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 1.134 erhöht. Die installierte Kundenbasis für Impella 5.0 -Herzpumpen nahm um weitere 14 Krankenhäuser in den USA zu, die Gesamtzahl der Standorte erhöhte sich auf 498.



-Herzpumpen in den USA nahm um weitere 10 Krankenhäuser zu, die erstmals Impella-Herzpumpen erwarben, wodurch die installierte Kundenbasis auf 1.181 Standorte anwuchs. Die installierte Kundenbasis für Impella CP -Herzpumpen nahm um weitere 41 Krankenhäuser in den USA zu, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 1.134 erhöht. Die installierte Kundenbasis für Impella 5.0 -Herzpumpen nahm um weitere 14 Krankenhäuser in den USA zu, die Gesamtzahl der Standorte erhöhte sich auf 498. Während des Quartals kauften weitere 36 Krankenhäuser das System Impella RP -Herzpumpen, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 222 erhöht.



-Herzpumpen, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 222 erhöht. Der GAAP-Reingewinn im dritten Quartal des Geschäftsjahres betrug 13,4 Millionen USD bzw. 0,29 USD je verwässerter Aktie. Der bereinigte* Reingewinn für das dritte Quartal 2017 vor der kürzlich verabschiedeten Steuerreform betrug 32,2 Millionen USD bzw. 0,70 USD je verwässerter Aktie, im Vergleich zu 15,4 Millionen USD bzw. 0,34 USD je verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte* Reingewinn für das dritte Quartal 2017 beinhaltete Anpassungen des Ertragsteueraufwands in Höhe von rund 18,8 Millionen USD bzw. 0,41 USD pro verwässerter Aktie. Dies ist vor allem auf die kürzlich verabschiedete Steuerreform und auf überschüssige Steuergutschriften im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsprämien für Mitarbeiter zurückzuführen, die im Vorjahreszeitraum nicht anwendbar waren.



Die Bruttomarge betrug 83,8 %, im Vergleich zu 83,4 % im Vorjahr.



Die operativen Erträge beliefen sich auf 44,8 Millionen USD bzw. 29,1 % Betriebsmarge, verglichen mit 25,4 Millionen USD bzw. 22,2 % Betriebsmarge im Vorjahr.



Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 56,7 Millionen USD an Barmitteln aus der Geschäftstätigkeit. Der Bestand an Barmitteln, geldnahen Mitteln und börsenfähigen Wertpapieren belief sich zum 31. Dezember 2017 auf insgesamt 350,7 Millionen USD, verglichen mit 319,2 Millionen USD zum 30. September 2017. Das Unternehmen ist zurzeit schuldenfrei.



Im Oktober 2017 hat das Unternehmen den Kauf der globalen Geschäftszentrale in Danvers, Massachusetts, zum Preis von 16,5 Millionen USD offiziell abgeschlossen.

"Dies ist eine spannende Zeit für das Unternehmen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die Ergebnisse für die Patienten und den Behandlungsstandard für die Kreislaufunterstützung zu verbessern", erklärte Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von Abiomed. "Das Gebiet der Wiederherstellung der Herzfunktion wächst weiter, und Abiomed ist gut aufgestellt, um die US-Marktchancen in Höhe von 5 Milliarden USD zu nutzen und gleichzeitig den Keim für künftiges Wachstum an den weltweiten Märkten zu legen."

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Das Unternehmen erhöht erneut seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 auf etwa 583 Millionen USD, eine Steigerung von etwa 31 % gegenüber dem Vorjahr. Dies steht im Vergleich zu früheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 565 bis 575 Millionen USD bis 575 Millionen USD und einem Wachstum von 27 % bis 29 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Prognose geht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2018 von einem Umsatz von ungefähr 164 Millionen USD aus und steigert seine Geschäftsjahresprognose für die GoB-Betriebsmarge auf ungefähr 26 %. Dies steht im Vergleich zu früheren Prognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 23 % bis 25 %.

TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 1. Februar 2018, um 8:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse durchführen. Aktive Teilnehmer der Telefonkonferenz werden Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer sowie Robert L. Bowen, ehemals Chief Financial Officer, sein.

Wenn Sie die Konferenz in Echtzeit hören möchten, nehmen Sie bitte wie folgt am Webcast teil: im Internet unterhttp://investor.abiomed.com (http://investor.abiomed.com/) oder per Telefon unter der Nummer (855) 212-2361 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1 (678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz wird von 11 Uhr EST am 1. Februar 2018 bis 11:00 Uhr EST am 8. Februar 2017 verfügbar sein. Die Telefonnummer der Aufzeichnung ist (855) 859-2056 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1 (404) 537-3406. Der Zugangscode für die Aufzeichnung ist is 2967997.

Das ABIOMED-Logo, ABIOMED, Impella, Impella CP und Impella RP sind eingetragene Marken von Abiomed Inc. in den USA und bestimmten anderen Ländern. Impella 2.5, Impella 5. und "Recovering hearts. Saving lives" sind Marken von Abiomed, Inc.



ÜBER ABIOMED

Abiomed Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert und/oder die Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.abiomed.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum und künftiger Chancen und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie Umsatz und operative Margenerwartungen für das Geschäftsjahr 2018. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen, staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Leser werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

* VERWENDUNG VON NICHT AUF GAAP BASIERENDEN KENNZAHLEN

Zur Ergänzung des Konzernabschlusses, der im Einklang mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der USA ("GAAP") erstellt und vorgelegt wird, verwendet das Unternehmen die folgenden nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen: Bereinigter Reingewinn und bereinigter Reingewinn je verwässerter Aktie. Die Darstellung dieser Finanzinformationen sollte nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für die nach GAAP erstellten und vorgelegten Finanzinformationen bzw. als diesen überlegen angesehen werden. Das Unternehmen verwendet diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei der finanziellen und operativen Entscheidungsfindung und als Hilfsmittel zur Auswertung von Vergleichen der Berichtszeiträume. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen aussagekräftige Zusatzinformationen über die Performance und Liquidität des Unternehmens liefern, da der vorläufige Ertragsteueraufwand in Verbindung mit der Steuerreform und die überschüssigen Steuergutschriften im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen ausgeschlossen sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl das Management als auch die Anleger davon profitieren, bei der Beurteilung der Performance und bei der Planung, Prognose und Analyse zukünftiger Berichtszeiträume auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen zurückzugreifen. Daneben erleichtern diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auch die internen Vergleiche des Managements in Bezug auf seine historische Performance und Liquidität. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen aus folgenden Gründen für die Anleger hilfreich sind: (1) Sie ermöglichen eine höhere Transparenz in Bezug auf die Schlüsselkennzahlen, die vom Management bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen verwendet werden, und (2 sie werden von institutionellen Anlegern und Analysten verwendet, um sie bei der Analyse der Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu unterstützen.

Bereinigter Reingewinn und bereinigter Reingewinn je verwässerter Aktie. Das Unternehmen definiert den bereinigten Reingewinn als Reingewinn nach Abzug des vorläufigen Ertragsteueraufwands in Verbindung mit der Steuerreform und den überschüssigen Steuergutschriften im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen. Das Unternehmen definiert den bereinigten Reingewinn je verwässerter Aktie als bereinigten Reingewinn dividiert durch die für GAAP-Zwecke verwendeten verwässerten Aktien, die als gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien zuzüglich der während der Periode ausstehenden verwässernden potenziellen Aktien berechnet werden. Nachstehend finden Sie einen Abgleich des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Reingewinns je verwässerter Aktie mit dem Reingewinn und dem Reingewinn je verwässerter Aktie.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ingrid Goldberg,

Director, Investor Relations

978-646-1590

ir@abiomed.com (mailto:ir@abiomed.com)

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (in thousands, except share data) December 31, 2017 March 31, 2017 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 50,502 $ 39,040 Short-term marketable securities 250,751 190,908 Accounts receivable, net 64,862 54,055 Inventories 46,891 34,931 Prepaid expenses and other current assets 9,192 8,024 Total current assets 422,198 326,958 Long-term marketable securities 49,485 47,143 Property and equipment, net 107,977 87,777 Goodwill 34,814 31,045 In-process research and development 16,241 14,482 Long-term deferred tax assets, net 75,201 34,723 Other assets 13,686 8,286 Total assets $ 719,602 $ 550,414 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 21,991 $ 20,620 Accrued expenses 41,565 37,703 Deferred revenue 11,797 10,495 Current portion of capital lease obligation - 799 Total current liabilities 75,353 69,617 Other long-term liabilities 466 3,251 Contingent consideration 10,423 9,153 Long-term deferred tax liabilities 878 783 Capital lease obligation, net of current portion - 15,539 Total liabilities 87,120 98,343 Commitments and contingencies Stockholders' equity: Class B Preferred Stock, $.01 par value - - Authorized - 1,000,000 shares; Issued and outstanding - none Common stock, $.01 par value 443 437 Authorized - 100,000,000 shares; Issued - 45,995,445 shares at December 31, 2017 and 45,249,281 shares at March 31, 2017 Outstanding - 44,271,905 shares at December 31, 2017 and 43,673,286 shares

at March 31, 2017 Additional paid in capital 605,697 565,962 Retained earnings (accumulated deficit) 103,610 (46,959 ) Treasury stock at cost - 1,723,540 shares at December 31, 2017 and 1,575,995 shares at March 31, 2017 (66,622 ) (46,763 ) Accumulated other comprehensive loss (10,646 ) (20,606 ) Total stockholders' equity 632,482 452,071 Total liabilities and stockholders' equity $ 719,602 $ 550,414

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Statements of Operations (Unaudited) (in thousands, except per share data) Three Months Ended

December 31, Nine Months Ended

December 31, 2017 2016 2017 2016 Revenue: Product revenue $ 153,989 $ 114,624 $ 419,202 $ 320,541 Funded research and development 33 50 111 83 154,022 114,674 419,313 320,624 Costs and expenses: Cost of product revenue 24,994 18,987 68,483 51,366 Research and development 17,706 16,349 54,027 50,061 Selling, general and administrative 66,556 53,935 187,233 158,053 109,256 89,271 309,743 259,480 Income from operations 44,766 25,403 109,570 61,144 Other income: Investment income, net 969 457 2,385 1,068 Other expense, net (81 ) (34 ) (25 ) (225 ) 888 423 2,360 843 Income before income taxes 45,654 25,826 111,930 61,987 Income tax provision 32,208 10,394 36,607 24,770 Net income $ 13,446 $ 15,432 $ 75,323 $ 37,217 Basic net income per share $ 0.30 $ 0.36 $ 1.71 $ 0.86 Basic weighted average shares outstanding 44,247 43,431 44,095 43,125 Diluted net income per share $ 0.29 $ 0.34 $ 1.65 $ 0.83 Diluted weighted average shares outstanding 45,869 44,770 45,731 44,597

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Reconciliation of GAAP Financial Measures to Non-GAAP Financial Measures (Unaudited) (in thousands, except per share data) Three Months Ended

December 31, Nine Months Ended

December 31, 2017 2016 2017 2016 GAAP net income $ 13,446 $ 15,432 $ 75,323 $ 37,217 GAAP net income includes the effect of the following items: Effect of the Tax Reform Act on net deferred tax assets * 21,957 - 21,957 - Excess tax benefits related to stock-based compensation awards ** (3,214 ) - (24,490 ) - 18,743 - (2,533 ) - Adjusted net income $ 32,189 $ 15,432 $ 72,790 $ 37,217 GAAP net income per share - diluted $ 0.29 $ 0.34 $ 1.65 $ 0.83 GAAP diluted net income per share includes the effect of the following items: Effect of the Tax Reform Act on net deferred tax assets * 0.48 - 0.48 - Excess tax benefits related to stock-based compensation awards ** (0.07 ) - (0.54 ) - $ 0.41 $ - $ (0.06 ) $ - Adjusted net income per share - diluted $ 0.70 $ 0.34 $ 1.59 $ 0.83 Shares used in calculation of adjusted net income per diluted share 45,869 44,770 45,731 44,597 * On December 22, 2017, the Tax Cut and Jobs Act ("the Tax Reform Act") was enacted into law. This new tax law, among other items, reduces the U.S. federal statutory corporate income tax rate from 35% to 21% effective January 1, 2018. During the three and nine months ended December 31, 2017, the Company recorded a one-time income tax expense adjustment related to the revaluation of its deferred taxes due to a reduction of the U.S. federal statutory corporate income tax rate. ** In the first quarter of fiscal 2018, the Company adopted Accounting Standards Update No. 2016-09, Improvements to Employee Share-Based Payment Accounting, which requires that all excess tax benefits and tax deficiencies related share-based compensation arrangements be recognized as income tax benefit or expense, instead of in stockholders' equity as previous guidance required.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Abiomed via Globenewswire