Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin steht weiter massiv unter Druck und gab in dieser Handelswoche unter das runde Kursniveau von 10.000 US-Dollar nach. Dabei wurde unglücklicherweise auch der mittelfristige Aufwärtstrendkanal zur Unterseite verlassen, was nun größere Abgaben nach sich ziehen könnte. Fortgesetzte Verluste unter die Januartiefs dürften weiter anhalten und können über eine Short-Strategie nachgehandelt werden. Überdies deutet sich aus dem Wochenchart heraus eine fünfwellige Korrekturbewegung an, die an dieser Stelle Impulscharakter besitzt und mittelfristig zu weiteren Abgaben führen dürfte.

Solange die 10.000 Punkte Marke nicht mindestens per Wochenschlusskurs zurückerobert wird, sind Abgaben auf rund 8.000 US-Dollar, darunter auf die Hochs aus November 2017 bei 7.898 US-Dollar beim Bitcoin zu erwarten. An dieser Stelle könnte es anschließend zu einer technischen Gegenbewegung kommen, höhere Kursnotierungen als 10.000 US-Dollar werden zunächst aber nicht erwartet. Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsste mindestens das Niveau von rund 15.000 US-Dollar zurückerobert werden. Erst dann kann es zu den Hochs bei rund 20.000 US-Dollar wieder aufwärts gehen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 8.979 US-Dollar

Kursziel: 8.500 / 7.900 US-Dollar

Stop: > 10.100 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1.121,- US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8.979,00 US-Dollar; 00:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

