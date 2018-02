BELIMO Holding AG / Dr. Markus Schürch wird neuer CFO von Belimo . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Markus Schürch löst Beat Trutmann ab 1. Januar 2019 als CFO der BELIMO Holding AG ab. Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG hat Dr. Markus Schürch zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Markus Schürch tritt die Nachfolge von Beat Trutmann an, der nach sechzehn Jahren als CFO per Ende Januar 2019 das Pensionsalter erreicht. Markus Schürch arbeitet seit 2004 bei Landis+Gyr in verschiedenen Funktionen, seit 2012 in Zug als Senior Vice President & CFO für die Region EMEA (Europe, Middle East & Africa). Von 1999 - 2004 war er Berater und Projektleiter bei McKinsey, von 1994 - 1998 Forschungs- und Unterrichtsassistent an der ETH in Zürich. Markus Schürch schloss 1994 sein Chemiestudium und 1998 seine Doktorarbeit an der ETH Zürich als Dr. sc. tech. ab. Dank seiner langjährigen operativen und strategischen Führung in verschiedenen Bereichen bei Landis+Gyr bringt Markus Schürch die nötigen Voraussetzungen mit, unseren Konzernbereich Finance & Business Services, zu dem auch Informatik und Human Resources gehören, weiter zu entwickeln. Er wird ab 1. September 2018 bei Belimo tätig sein und die Verantwortung als CFO ab 1. Januar 2019 übernehmen, um so einen nahtlosen Übergang zu gewähren. Der Verwaltungsrat dankt Beat Trutmann schon heute für sein wertvolles, langjähriges und kompetentes Wirken sowohl als CFO als auch als Mitglied der Konzernleitung. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 580 Millionen und beschäftigt rund 1'600 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Lars van der Haegen, CEO Telefon +41 43 843 62 82 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2017/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 12. März 2018 Generalversammlung 2018 9. April 2018 Markus Schürch Personalien Nationalität Schweizer



Jahrgang 1971 Abschluss Dr. sc. tech. ETH Ausbildung 1994 - 1998 Doktorat ETH, Zürich



1990 - 1994 Studium an der ETH, Abschluss als Dipl. Chem. Ing. ETH Berufserfahrung Seit 2012 Landis+Gyr

Senior Vice President & CFO für die Region EMEA (Europe, Middle East & Africa)



2011 - 2012 Landis+Gyr

Post Merger Integration Officer



2007 - 2011 Landis+Gyr

VP Supply Chain Management Europe/EMEA (Europe, Middle East & Africa)



2004 - 2007 Landis+Gyr

VP Corporate Development/Business Re-Engineering



1999 - 2004 McKinsey & Company

Berater und Projektleiter strategische und operative Projekte in der Chemie-, Maschinen- und Bauindustrie sowie im Versicherungsbereich



1994 - 1998 ETH Zürich

Forschungs- und Unterrichtsassistent, Verantwortlicher (Tutor)

für Vorlesungen von Prof. Dr. Baiker (Chemische Reaktionstechnik) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2165578/833252.pdf)



