An der kommenden Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG Sandra Emme zur Wahl ins bisher fünfköpfige Gremium vor. Im Rahmen seiner längerfristigen Nachfolgeplanung und Erneuerung des Gremiums hat der Verwaltungsrat entschieden, seine Mitgliederzahl zu erhöhen. Dies geschieht mit der Nomination von Frau Sandra Emme. Sandra Emme verfügt über einen Master of Arts in Business und International Management, den sie 1995 an der Hochschule Bremen, Deutschland, abgeschlossen hat. Einen Teil ihres Studiums absolvierte sie an der Ecole Supérieure de Commerce in Marseille, Frankreich. 2015 folgte ein weiterer Abschluss in Leading Digital Business Transformation an der IMD Business School in Lausanne und Singapore. Sie war Mitgründerin eines Start-up Unternehmens in der IT-Branche, das später erfolgreich verkauft werden konnte. Seit 2011 arbeitet sie bei Google Switzerland GmbH, Zürich, in verschiedenen Funktionen, seit 2014 als Industry Head Luxury and Finance von Global Business Development. Zudem ist sie Dozentin für Leading Digital Business Transformation an der IMD Business School, Lausanne, Schweiz. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Sandra Emme der Generalversammlung eine sehr geeignete Kandidatin vorzuschlagen. Dank ihrer Erfahrung und ihrem breiten Wissen in der IT-Branche wird sie Belimo bei der Fortentwicklung der Digitalisierung massgeblich unterstützen. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 580 Millionen und beschäftigt rund 1'600 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Lars van der Haegen, CEO Telefon +41 43 843 62 82 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2017/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 12. März 2018 Generalversammlung 2018 9. April 2018 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2165591/833262.pdf)



