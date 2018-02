Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIGITALISIERUNG - In den kommenden fünf Jahren sollen nach Angaben des Branchenverbands Bitkom 3,4 Millionen Stellen in Deutschland wegfallen, weil Roboter oder Algorithmen die Arbeit übernehmen. Das entspräche mehr als jede zehnte Stelle. Jedes vierte Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern sieht sich durch die Digitalisierung gar in seiner Existenz bedroht. Das geht aus einer Umfrage des Verbands hervor. (FAZ S. 15)

STICKOXID-BELASTUNG - Die Belastung durch Stickstoffoxide in Deutschland wird nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weit unterschätzt. "Wir gehen fest davon aus, dass die Grenzwerte für das giftige Diesel-Abgas in 300 bis 500 Städten und Gemeinden überschritten werden", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er begründete seine Einschätzung damit, dass nur in einem Prozent der deutschen Städte und Gemeinden überhaupt verkehrsnahe amtliche Messstellen existierten. Die Deutsche Umwelthilfe sei dabei, eine eigene Messaktion an rund 500 weiteren relevanten Verkehrspunkten durchzuführen und eine Deutschlandkarte zu veröffentlichen. (Funke Mediengruppe/SZ S. 17)

DIESEL-FAHRVERBOTE - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor Milliardenbelastungen, die auf Diesel-Halter und die Wirtschaft im Zuge von Fahrverboten zurollen könnten. "Fahrverbote oder erweiterte Umweltzonen wären dafür zwar eine effektive, zugleich jedoch auch die kostspieligste und wenig nachhaltige Lösung. Selbst bei konservativer Schätzung würden Halter mit Kosten von 20 Milliarden Euro für Neuanschaffung ihrer Fahrzeuge belastet", heißt es in einer Analyse des DIHK, die Welt vorliegt. "Da gewerblich zugelassene Pkw zu zwei Dritteln und Nutzfahrzeuge fast ausschließlich mit Dieselmotoren betrieben werden, müssen besonders Unternehmen Belastungen durch derartige Verkehrsbeschränkungen befürchten." (Welt S. 10)

SUBVENTIONEN - Subventionen werden unter der neuen Regierung einen neuen Höchststand erklimmen - nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen sind. Dies geht aus dem neuen Subventionsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Die Analyse belegt, wie der Staat immer stärker in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. So gab der Bund für alle Subventionen 2017 rund 116 Milliarden Euro aus - ein deutlicher Anstieg. Allein bei den direkten Staatshilfen gab es seit der Finanzkrise einen Anstieg um 20 Milliarden Euro. (Handelsblatt S. 8)

BONI - Trotz der jüngsten Aufregung um die Milliarden-Boni-Zahlungen der Deutschen Bank will eine neue große Koalition aus Union und SPD nicht gegen unangemessene Vorstandsgehälter und Pensionen vorgehen. Wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag aus Verhandlungskreisen erfuhr, weigerte sich die Union, einen entsprechenden Vorschlag der SPD in den Entwurf des Koalitionsvertrages aufzunehmen. Er wurde daraufhin in der Verhandlung der Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen am Mittwochabend aus dem Entwurf des Koalitionsvertrages gestrichen. (SZ S. 1)

BREXIT - Nur wenige britische Banker wollen wegen des Brexits nach Frankfurt ziehen. Die großen Geldhäuser wollen daher deutsche Mitarbeiter aus dem Ausland in ihre Heimat zurückholen und vor Ort bei der Konkurrenz wildern. Ein erbitterter Kampf um Talente ist entbrannt. (Handelsblatt S. 26)

BREXIT - Die britische Premierministerin Theresa May hat Brüssel mit einer Abkehr von ihrer bisherigen Position irritiert: EU-Bürger, die sich während der geplanten Brexit-Übergangsphase in Großbritannien niederließen, sollten eingeschränkte Rechte erhalten, sagte sie. May gefährde einen Vertrag über das künftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien, kritisierte Elmar Brok (EVP). (SZ S. 9)

