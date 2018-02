Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat am Donnerstag erneut ein starkes Aufwärtssignal gesendet. Der Wert griff die 15-Euro-Marke an und konnte diese auch kurzzeitig überqueren, am Ende des Tages ging es jedoch etwas tiefer aus dem Handel. Dennoch konnte der Abschwung der vergangenen Tage deutlich gebremst werden. Damit eröffnet sich überraschend wieder eine Chance auf ein Comeback in den Aufwärtstrend, heißt es. Konkret: Charttechnisch hatte sich das Bild zuletzt wieder verdüstert. Sämtliche ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...