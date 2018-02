The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z9C1 S IMMO 18-30 MTN 2 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A1Z9D9 S IMMO 18-24 MTN 1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4B85 AAREAL BANK MTN S.265 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4DT4 SACHSEN-ANH.LS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSG08 IKB DT.IND.BK.MTN 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSGZ7 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRQ3 DEKA MTN SERIE 7590 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRT7 DEKA IHS MTN S 7593 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K31 LB.HESS.-THR.IS.02D/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KC9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6142 LDSBK.SAAR IHS S.614 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6159 LDSBK.SAAR IHS S.615 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0378641312 FDO DE TIT.D.D.S.E. 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013314036 SFIL 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1756227309 SELECTA GRP 18/24 REGS BD01 BON CHF N

CA XFRA XS1756364805 GARFUNKELUX H.3 18/23 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1764081110 KRED.F.WIED.18/28 MTN SK BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1766992058 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/24 BD02 BON EUR N

CA DFLB XFRA CA32016U2074 FIRST ENERGY METALS EQ00 EQU EUR N

CA LII XFRA CA34961F1027 FORTRESS GLOB. ENTERPR. EQ00 EQU EUR N

CA D98 XFRA CA43130F1099 HIKU BRANDS CO. LTD EQ00 EQU EUR N