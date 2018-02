The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0T812 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD00 BON EUR N

CA BX7A XFRA BE6215434620 PROXIMUS 11-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0122956177 MUNICIPALI.FIN. 11-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH40M8 HSH NORDBANK FZ 7 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5ZG5 HSH NORDBANK GMZ 4 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0884734343 RSHB CAPITAL 13/18 MTN BD00 BON RUB N

CA XFRA XS0881550411 A.N.Z. BKG GRP 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0885718782 OTE PLC 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1022807090 PUMA INTL FIN. 14/21 REGS BD01 BON USD N

CA LITE XFRA XS0327304001 LITAUEN 07/18 BD02 BON EUR N

CA EV4V XFRA DE000A2G9MW6 CONSTANTIN MEDIEN Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y