FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.326 EUR

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.322 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.201 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.322 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.101 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.153 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.040 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.474 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.523 EUR

EW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.161 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.129 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.257 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.193 EUR

NEQ XFRA FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. EO 1 0.800 EUR

XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN 0.000 %

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.098 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

HQF XFRA BMG313751015 EMPEROR CAPITAL GRP HD-01 0.002 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.121 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.393 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.268 EUR

IER1 XFRA US0050941071 ACTUA CORP. DL-,001 11.974 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.489 EUR

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.145 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.129 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.105 EUR

1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.408 EUR

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.056 EUR