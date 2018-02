FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.314 EUR

XFRA DE000HLB2EZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/16 0.001 %

XFRA DE000HSH6JM5 HSH NORDBANK MZC 2 17/20 0.000 %

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.169 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.265 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.137 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.740 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.101 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.145 EUR

VBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.200 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.664 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.169 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.177 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.513 EUR

DTS XFRA JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOG. DL -,01 0.137 EUR

5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.482 EUR

2P5 XFRA KYG7114V1023 PINGTAN MARINE ENT.DL-,01 0.008 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.080 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HSH NORDBANK MZC 3 16/20 0.000 %

XFRA DE000HSH5XR7 HSH NORDBANK MZC 4 16/26 0.001 %