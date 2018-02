FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HYF XFRA SG1J47889782 HYFLUX LTD

DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01