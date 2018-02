FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach starken Gewinnen vom Vortag wieder etwas gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2491 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2459 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte die Aussicht auf einen weiter robusten Aufschwung in der Eurozone für einen kräftigen Kursgewinn von mehr als einem Cent gesorgt, wobei der Euro zeitweise über die Marke von 1,25 Dollar gestiegen war.

Außerdem gibt es neue Hinweise auf ein Ende der extrem lockeren Geldpolitik in der Eurozone, die den Euro stützen. Zuletzt hatte sich das EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny in einem Zeitungsinterview für ein Ende der Anleihekäufe durch die Notenbank ausgesprochen. "Ich mache kein Hehl daraus, dass wir jetzt in einem Zustand sind, wo wir aus meiner Sicht das Anleihekaufprogramm beenden sollten", sagte Österreichs Notenbank-Gouverneur. Zuvor hatten sich weitere EZB-Vertreter ähnlich geäußert./jkr/stk

