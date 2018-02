Tamedia veröffentlicht Angebot für Goldbach Group Aktien

Tamedia veröffentlicht Angebot für Goldbach Group Aktien

Küsnacht, 02.02.2018

Die Mediengruppe Tamedia ("Tamedia") hat heute den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Goldbach Group AG ("Goldbach") veröffentlicht. Der Angebotspreis beträgt CHF 35.50 netto je Namenaktie der Goldbach mit einem Nennwert von CHF 1.25.

Nach eingehender Prüfung des Angebots und unter Berücksichtigung des unabhängigen Bewertungsgutachtens (Fairness Opinion) von der Oaklins Binder AG ist der Verwaltungsrat der Goldbach zum Schluss gekommen, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht fair und angemessen ist. Basierend auf der aus der Fairness Opinion resultierenden Wertbandbreite von CHF 32.50 bis CHF 36.80 pro Goldbach-Aktie empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären der Goldbach das Angebot von Tamedia zur Annahme. Nähere Informationen befinden sich im Bericht des Verwaltungsrats. Die Dokumentation zum öffentlichen Angebot, einschliesslich der Fairness Opinion der Oaklins Binder AG, ist

abrufbar unter: http://www.goldbachgroup.com/de-ch/investor-relations/uebernahmeangebot

Durch das Ubernahmeangebot der Tamedia ist Goldbach zudem verpflichtet, einen aktuellen Zwischenabschluss zu veroffentlichen, welcher bei Ablauf der Angebotsfrist nicht mehr als sechs Monate zuruckliegt. Der aus diesem Grund erstellte Neun-Monats-Zwischenabschuss 2017 ist unter folgendem Link

zum Download verfügbar: http://www.goldbachgroup.com/de-ch/investor-relations/geschäftsberichte

Die Publikation des Jahresabschlusses 2017 der Goldbach Group ist auf den 6. März 2018 angesetzt.

Weitere Informationen: Investor Relations Corporate Communication

Goldbach Group AG Goldbach Group AG Lukas Leuenberger Jürg Bachmann

CFO Leitung Kommunikation & Marketing / Public Affairs T +41 44 914 91 00 M +41 79 600 32 62 lukas.leuenberger@goldbachgroup.com juerg.bachmann@goldbachgroup.com www.goldbachgroup.com www.goldbachgroup.com

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängige Aggregatorin bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multi-Screen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

Weitere Infos: http://www.goldbachgroup.com/de-ch/investor-relations/geschäftsberichte http://www.goldbachgroup.com/de-ch/investor-relations/ad-hoc-meldungen Kontakt: Goldbach Group AG

Lukas Leuenberger, CFO und Leitung Investor Relations Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation & Marketing / Public Affairs

Seestrasse 39 8700 Küsnacht-Zürich Phone +41 (44) 914 91 00 Fax +41 (44) 914 93 60 www.goldbachgroup.com

