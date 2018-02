Zürich (awp) - Die Einkaufsgemeinschaft HSK, zu der die Krankenversicherer Helsana, Sanitas und KPT gehören, haben Eliane Kreuzer zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Sie übernimmt die Aufgabe ab dem 1. April 2018 von Peter Graf, welcher per Mitte 2018 in Pension geht, wie es in einer Mitteilung am Freitag heisst. Kreuzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...