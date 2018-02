Die Neuernennung wird die Ausrichtung der Firma auf die in der

digitalen Welt erforderlichen Fähigkeiten und Einsichten verstärken



Chicago (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles

(http://www.heidrick.com/) (Nasdaq: HSII), ein weltweit führender

Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen

Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und

-entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie

Kulturgestaltung, hat Adam Warby in den Vorstand berufen.



Adam Warby ist der CEO von Avanade, dem führenden Anbieter

innovativer digitaler und Cloud-Services, die über das

Microsoft-Ökosystem bereitgestellt werden. Während seiner

zehnjährigen Tätigkeit als CEO hat Warby sowohl organisches als auch

anorganisches Wachstum geleitet, darunter fünf Akquisitionen in

Europa und Nordamerika. Der Umsatz unter seiner Führung wurde unter

seiner Führung auf 2,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt.



"Wir freuen uns sehr, Adam als Vorstandsmitglied willkommen zu

heißen", sagte die Vorstandsvorsitzende Tracy Wolstencroft. "Mit mehr

als 30 Jahren strategischer Führungs- und Beratungserfahrung bringt

Adam ein einzigartiges Verständnis der Chancen und Herausforderungen

mit, die sich aus der digitalen Transformation in unserer globalen

Wirtschaft ergeben."



"Um in der digitalen Welt relevant zu bleiben, müssen

Führungskräfte neue und aufkommende Technologien wie zum Beispiel

künstliche Intelligenz verstehen und in der Lage sein, eine

erweiterte Belegschaft zu managen", sagte Warby. "Ich freue mich

darauf, diese Perspektive und viele weitere Einblicke aus der Welt

der Technik und der professionellen Dienstleistungen bei Heidrick &

Struggles einzubringen."



Warby schloss sich Avanade an, als das Joint Venture im April 2000

von Accenture LLP und Microsoft gegründet wurde. Warby war maßgeblich

an der Verwaltung und dem Wachstum der Geschäftsabläufe beteiligt und

hat die Kultur eines vielfältigen Teams von mehr als 30.000 digital

vernetzten Mitarbeitern in 24 Ländern geprägt. Während seiner

Beschäftigung war er als General Manager und Executive Vice President

für den nordamerikanischen und europäischen Betrieb des Unternehmens

tätig.



Zuvor hatte Warby eine Reihe von Managementpositionen bei

Microsoft und vorher bei IBM inne. Er begann seine Karriere in einer

Reihe von Positionen im Ingenieurwesen bei IMI plc. Seinen Bachelor

of Science in Maschinenbau erhielt er vom Imperial College in London.



Mit Warby erfüllen sieben Mitglieder des neunköpfigen Vorstands

von Heidrick & Struggles die Unabhängigkeitsstandards der

Unternehmensführungsrichtlinien des Unternehmens und der

Nasdaq-Regeln.



Informationen zu Heidrick & Struggles:



Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden

Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und

Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein

zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen

Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und

-entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie

Kulturgestaltung. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 60 Jahren

ein Vorreiter bei der Führungskräftesuche. Das Unternehmen gilt heute

als vertrauenswürdiger Berater, der mit integrierten Lösungsangeboten

seinen Kunden dabei hilft, die Welt zu verändern, ein Führungsteam

nach dem anderen.® www.heidrick.com



