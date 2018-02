Übernahmeangebot für Goldbach Group AG - Publikation des Angebotsprospekts

Tamedia hat heute Freitag, 2. Februar 2018 den Angebotsprospekt für die Übernahme der Goldbach Group AG zu CHF 35.50 je Aktie publiziert. Die Angebotsfrist beginnt am Dienstag, 19. Februar und dauert bis Freitag, 16. März 2018. Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach den Schweizer Werbemarkt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Zürich, 2. Februar 2018 - Die Schweizer Mediengruppe Tamedia hat am Freitag wie angekündigt den detaillierten Angebotsprospekt für die Übernahme der Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942) veröffentlicht. Tamedia bietet CHF 35.50 je Aktie der Goldbach Group AG, abzüglich einer allfälligen, vor dem Vollzug des Kaufangebots ausgezahlten Dividende. Die Angebotsfrist beginnt am Dienstag, 19. Februar und dauert bis Freitag, 16. März 2018, um 16:00 Uhr. Eine Verlängerung der

Angebotsfrist bleibt vorbehalten.

Der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Mit Dr. Beat Curti und Veraison Sicav haben die beiden grössten Aktionäre der Goldbach Group die Andienung ihrer Aktien an Tamedia in Aussicht gestellt. Dr. Beat Curti und von ihm kontrollierte Gesellschaften halten heute insgesamt 19.84 Prozent der Aktien (ohne Optionen) der Goldbach Group AG. Die Veraison Sicav, vertreten durch die Veraison Capital AG, hält 19.09 Prozent der Aktien des Unternehmens.



Die Schweizer Mediengruppe Tamedia hatte am 22. Dezember 2017 angekündigt, den Werbevermarkter Goldbach Group AG übernehmen zu wollen. Die beiden

Unternehmen verfolgen mit der strategischen Partnerschaft das Ziel, den Schweizer Werbemarkt zu stärken und international Angebote, namentlich in Deutschland und Österreich, weiterzuentwickeln. Mit der Partnerschaft soll dem Bedürfnis der Werbekunden nach innovativen Werbeformen entsprochen werden. Darüber hinaus soll gemeinsam mit der Neo Advertising AG, an der Tamedia ebenfalls eine Mehrheitsbeteiligung erwerben wird, das Aussenwerbegeschäft vorangetrieben werden.



Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Goldbach Group AG dar. Der Text der Voranmeldung, der Angebotsprospekt sowie sämtliche Informationen zu den Angebotsrestriktionen können unter (www.tamedia.ch/goldbach: http://www.tamedia.ch/goldbach) abgerufen werden.

