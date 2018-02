Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group ist am Donnerstag weiter nach unten gerauscht. Es ging gleich um fast 15 % in die Tiefe. Dies verstärkt den Eindruck, dass der Wert nun überhaupt keine Kraft mehr habe, um sich einem massiven Sturz zu entziehen. Im Detail: Die Verluste von über 14 % waren auch an dieser Stelle schon erwartet worden. Die Aktie ist in jeder nur erdenklichen Hinsicht in einen Abwärtstrend übergegangen. Dabei wurden nun sogar 40 Euro als eine der letzten verbliebenen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...