Der Börsengang von XIAMOI steht in den Startlöchern. Wir scharren schon seit drei Jahren aufgeregt mit den Hufen, wie an diesen chinesischen Smartphone-Hersteller ranzukommen wäre. Bekanntermaßen haben es in China westliche Markenartikler schwer, das Riesenreich aufzurollen. Google scheiterte an Baidu, Uber an Didi. Diese Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Xiaomi hat Samsung und Apple seit Jahren das Wasser abgegraben, stieg schnell zur verkaufsstärksten Handy-Marke im Reich der Mitte auf. Ohne Filialen mit reinem Online-Vertrieb sparte Xiaomi Geld, das die Smartphones so günstig machte, dass sich weite Teile der Bevölkerung diese Zauberkästen leisten konnten. Gerade in ländlichen Gebieten mit wenig Internet-Infrastruktur sind diese Alleskönner und Informationsträger heiß begehrt. Mittlere Qualität zu sehr günstigen Preisen traf den Nerv des Marktes. In den letzten zwei Jahren wurde das Geschäftsmodell allerdings erfolgreich von neuen Emporkömmlingen kopiert. Der Erfolgreichste, Oppo, zog beim Marktanteil sogar an Xiaomi vorbei. Im Geschäft jenseits der Grenzen hat die mexikanische Vivo beachtliche Verkaufserfolge erzielen können. Die Hoffnungen liegen nun auf Indien. Die aufkommende Mittelschicht ist als idealeZielgruppe identifiziert. Auch in Indonesien und Russlandhat man bereits den Fuß in der Tür. Die Bewertung wird auf 50 Mrd. Dollar geschätzt. Damit wäre Xiaomi der größte Börsengang seit Alibaba.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 5 vom 3.2.2018.



