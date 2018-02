Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Deutsche Post mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er schätze den defensiven Charakter der Aktie des Logistikkonzerns, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Basierend auf dem starken Cashflow und der soliden Bilanz sehe er eine Chance auf steigende Rückflüsse an die Aktionäre, zum Beispiel durch Aktienrückkäufe. Bei den Zielen der Post für 2020 sehe er das Potenzial für eine positive Überraschung./tih/tos Datum der Analyse: 01.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0144 2018-02-01/21:26

ISIN: DE0005552004