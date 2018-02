Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,85 Euro belassen. Die spanische Bank habe im vierten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie lasse ihre über dem Marktkonsens liegenden Gewinnschätzungen je Aktie daraufhin weitgehend unverändert. Die Aktie bleibe in ihren Augen attraktiv./tih/tos Datum der Analyse: 01.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0145 2018-02-01/21:31

ISIN: ES0113211835