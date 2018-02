Noch vor einigen Jahren gab es nur einige wenige Hersteller von Steckverbindern, die vor allem ihre Standardprodukte produziert und vertrieben haben. So mussten die Hardwareentwickler bereits in einem frühen Stadium des Leiterplattenlayouts ausreichend Platz für die Steckverbinder einplanen. Durch die stetige Miniaturisierung und die höheren Packungsdichten auf den Leiterkarten entwickelten sich daher Steckverbinder, die vom Standardrastermaß 2,54 mm abwichen. Dies waren zunächst Steckverbinder im Rastermaß 2,00 mm und 1,27 mm, was Platzersparnisse von etwa 20 und 50 Prozent ermöglichte. Doch die Applikationen der Kunden wurden und werden immer komplexer und filigraner, sodass ein steigender Bedarf an kundenspezifischen Steckverbindern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...