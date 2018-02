Wagner: Neben dem Greifer-Winzling PGM-29, der das fünffache des Eigengewichtes bewegt, sind mit LSM-3 und LSM-4 zwei Mini-Lineareinheiten in verschiedenen Hublängen erhältlich. HEK-4 als kleinste Hubeinheit (10/25 mm) hat Kreuzrollenführungen zur Aufnahme hoher Momente. RSE-3 ist ein hydraulisch gedämpfter Mini-Rundschalttisch, der in den Teilungen 2/3/4/6/8/12 und in Drehrichtung links, rechts ...

