Zürich - Nach stetigen Preisrückgängen im letzten halben Jahr ist Wohneigentum im Januar 2018 erstmals wieder teurer geworden. Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser sind im Januar um 3,0 Prozent gestiegen, diejenigen von Eigentumswohnungen um 1,9 Prozent. Das zeigt der Swiss Real Estate Offer Index. Auch die Angebotsmieten notieren wieder leicht im Plus.

Im ersten Monat des Jahres 2018 verzeichnet der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss Real Estate Offer Index erstmals wieder ein Plus von 3,0 Prozent bei den Angebotspreisen für Einfamilienhäuser. Der Preis für einen Quadratmeter Wohnfläche in dieser Kategorie liegt derzeit bei 6'180 Franken.

Aufwärtsbewegung auch bei Preisen für Eigentumswohnungen

Auch die Angebotspreise für Eigentumswohnungen haben nach einer mehrmonatigen Abwärtsbewegung im Januar wieder angezogen (+1,9 Prozent). Der Preis für einen Quadratmeter Eigentumswohnung beläuft sich damit aktuell ...

