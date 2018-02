LONDON (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Verkauf von Leonardo da Vincis Gemälde "Salvator Mundi" blickt das Auktionshaus Christie's auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Nach am Freitag vorgelegten Zahlen verzeichnete das Traditionshaus im vergangenen Jahr einen weltweiten Umsatz von 5,1 Milliarden Pfund (5,8 Milliarden Euro) - ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Auktionserlöse stiegen um kräftige 38 Prozent und trugen mit 4,6 Milliarden Pfund den Löwenanteil am Gesamtumsatz bei.

Das im November in New York versteigerte Da-Vinci-Bild brach mit 450 Millionen Dollar (rund 383 Millionen Euro) alle Rekorde. "So ein Da Vinci sprengt natürlich jede Statistik", hieß es dazu bei Christie's in London. Als ein Highlight für 2018 steht die Versteigerung der persönlichen Sammlung von Peggy und David Rockefeller in New York auf dem Plan./aet/DP/stk

