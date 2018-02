DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Bank hat im vierten Quartal sowohl vor als auch nach Steuern erneut einen Verlust eingefahren. Außerdem kam das Institut bei den Erträgen nicht voran. Im Gesamtjahr erzielte die Bank anders als in den beiden Vorjahren vor Steuern zwar wieder einen Gewinn. Unter dem Strich meldete sie aber den dritten Jahresverlust in Folge. Die Bank hatte bereits Anfang des Jahres einen Jahresverlust angekündigt, der in erster Linie bilanziellen Bewertungsanpassungen infolge der US-Steuerreform geschuldet war. Im Januar meldete sie auch weitere Einbußen im wichtigen Handelsgeschäft. Wie sie am Freitag mitteilte, verbuchte der Bereich Sales & Trading im Quartal einen Ertragsrückgang um 27 Prozent auf 886 Millionen Euro. Die konzernweiten Erträge gingen im Quartal um knapp ein Fünftel auf 5,71 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Konsens mit 6,17 Milliarden Euro gerechnet. Vor Steuern betrug der Verlust 1,35 Milliarden Euro, hier hatte die Marktprognose auf minus 500 Millionen gelautet. Unter dem Strich lag der Verlust aufgrund der Belastung durch die US-Steuerreform von 1,4 Milliarden Euro im vierten Quartal bei 2,18 Milliarden Euro, im Gesamtjahr bei 512 Millionen Euro. Nachfolgend die Ergebnisse für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj 4Q17 ggVj 4Q16 Erträge 5.710 -19% 6.169 -13% 7.068 Zinsüberschuss 2.907 -18% -- -- 3.565 Risikovorsorge 129 -74% 177 -64% 492 Provisionsüberschuss 2.646 -9% -- -- 2.920 Ergebnis vor Steuern -1.345 -- -478 -- -2.416 Ergebnis nach Steuern/Drit. -2.176 -- -1.295 -- -1.890 Ergebnis je Aktie unverwäss. -1,04 -- -0,62 -- -1,21

TAGESTHEMA II

Die US-Beschäftigung wächst mit einem hohen Tempo weiter, doch die Löhne hinken seit längerer Zeit hinterher. Ökonomen rechnen für Januar mit einem Zuwachs von 177.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im Dezember hatte es ein Plus von 148.000 Stellen gegeben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,1 Prozent vorhergesagt, für die Stundenlöhne ein Plus von 0,2 nach 0,3 Prozent im Vormonat. Wegen des teils sehr kalten Wetters halten die Ökonomen der Commerzbank ein im Trend leicht unterdurchschnittliches Jobwachstum für möglich. Aber auch sie rechnen mit rund 160.000 zusätzlichen Stellen. Die Commerzbank rechnet aber nur mit einem Lohnwachstum von 0,1 Prozent. Wegen des geringen Preisauftriebs hätten sich die Arbeitnehmer mit Lohnforderungen zurückgehalten, doch inzwischen ist die Inflation auf fast 2 Prozent gestiegen. Künftig dürften die Arbeitnehmer daher einen stärkeren Kaufkraftausgleich fordern. Die Experten der Postbank erwarten ein Plus von 190.000 Stellen. Die zwischenzeitliche kurze Schließung von Behörden dürfte sich nicht auf die Arbeitsmarktbilanz ausgewirkt haben, weil das Ereignis nach dem Stichtag für die Erhebung stattgefunden habe. "Besonderes Augenmerk dürfte die Lohnentwicklung finden. Sollte die Jahresrate der Stundenlöhne wie vom Markt erwartet auf 2,7 Prozent steigen, könnte dies als Anzeichen gewertet werden, dass die Lohndynamik etwas an Schwung gewinnt".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Jahresergebnis, Eindhoven

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q, London

08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo

09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz

10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, ao HV, Frankfurt

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon

Im Laufe des Tages:

- DE/Uniper SE, Ablauf der erweiterten Andienungsfrist im

Rahmen der Fortum-Offerte

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Bechtle, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj -IT 11:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +177.000 gg Vm zuvor: +148.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 1.Umfrage: 94,4 zuvor: 95,9 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.817,20 -0,18 Nikkei-225 23.274,53 -0,90 Schanghai-Composite 3.441,38 -0,16 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.003,90 -1,41 DAX-Future 12.959,50 -1,77 XDAX 12.968,52 -1,72 MDAX 26.583,28 -0,90 TecDAX 2.639,50 -0,36 EuroStoxx50 3.577,35 -0,88 Stoxx50 3.181,99 -0,94 Dow-Jones 26.186,71 0,14 S&P-500-Index 2.821,98 -0,06 Nasdaq-Comp. 7.385,86 -0,35 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,16% -53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf am Vortag werden die Börsen in Europa am Freitag erneut im Minus erwartet. Dabei zeigt sich, dass die Anleger die Aktienmärkte in der Eurozone meiden. Politische Unsicherheiten wie die anhaltenden Koalitionsverhandlungen in Deutschland oder die anstehenden Wahlen in Italien schüren nicht die Zuversicht in eine politische Stabilität. Zum anderen dürften die Gewerkschaften in den kommenden Wochen in Deutschland verstärkt zum Streik aufrufen. Zudem zeigt die laufende Berichtssaison, dass die Unternehmen unter dem weiter festen Euro leiden. Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht die Karten neu verteilen.

Rückblick: Fundamentale Gründe für den Abgabedruck waren im Handel nicht bekannt. Sogenannte Algos, also automatisierter Handel, könnten für die am Nachmittag einsetzenden Verkäufe gesorgt haben, hieß es. Davon unabhängig sei zu bedenken, dass Aktien derzeit hoch bewertet seien, die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen mithin grundsätzlich groß. Von der relativ stabilen Entwicklung der US-Börsen kam keine Unterstützung. Zum Handelsstart hatten die meisten Indizes noch moderat zugelegt. Etwas auf die Stimmung drückte der am Nachmittag wieder nach oben Fahrt aufnehmende Euro. Die geldpolitische Entscheidung der Fed vom Vorabend setzte insgesamt keine größeren Akzente. Auf Unternehmensseite tobte die Berichtssaison weiter. Der Netzausrüster Nokia übertraf mit seinem bereinigten Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen und hatte weitere gute Nachrichten im Gepäck: Der Netzmarkt schrumpft weniger stark als erwartet, weil sich die Lage in Nordamerika langsam verbessert. Nokia schossen um 12,5 Prozent nach oben. Novo Nordisk standen nach den Quartalszahlen stark unter Druck. Der Kurs des Pharmaunternehmens verlor 7,3 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagte ein Händler. Der Ausblick sei mau, die Aussichten für das US-Geschäft zudem unklar. Vodafone fielen um 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang gemeldet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Daimler verloren nach der Vorlage der Geschäftszahlen 2,2 Prozent. Der Konzern profitierte im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft und erhöhte den Gewinn deutlich. Gegenwind gab es allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Beim Ausblick für das laufende Jahr gab sich Daimler zurückhaltend. Siemens verloren 4,5 Prozent bzw 5,46 Euro. Hierin war allerdings ein Dividendenabschlag von 3,70 Euro enthalten. Fresenius waren mit minus 4,8 Prozent Tagesverlierer im DAX. Ein Händler verwies auf eine aktuelle Studie von Goldman Sachs. Darin soll das Haus vor einem sich abschwächenden Wachstum bei Fresenius gewarnt haben. Für FMC ging es um 3,0 Prozent ebenfalls steil bergab. Schaeffler brachen um 11,8 Prozent ein. Hier blieb das operative Ergebnis deutlich unter den Erwartungen. Zu weiteren Gewinnmitnahmen kam es bei Siltronic, die Aktie verlor 7,4 Prozent. "Die Zahlen liegen zwar überwiegend im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler. Der Ausblick sei aber eher mau. Die Aktie von SLM Solution brach um 11,2 Prozent ein. Im Handel wurde auf den enttäuschenden Ausblick des 3D-Druckerherstellers verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine Aktie habe sich auffällig gezeigt. "Es gab auch keine handelbaren Nachrichten", begründete eine Händlerin diesen Umstand. Die US-Absatzzahlen hätten die Titel der deutschen Hersteller nicht bewegt, hieß es weiter.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach anfänglichen Verlusten drehten die Kurse im Mittagshandel deutlicher ins Plus, nur um dann im späten Geschäft wieder zurückzukommen. Dabei kamen die Impulse vor allem vom Rentenmarkt, denn mit steigenden Renditen dort gerieten die Aktienkurse unter Druck. Händler taten sich schwer, fundamentale Gründe für die Bewegungen zu finden. Ebay sprangen um 13,8 Prozent nach oben. Das Auktionshaus hatte den Umsatz gesteigert. Die Handelsplattform kündigte an, sich stärker vom Bezahldienstleister Paypal zu lösen, was sich positiv auf die Finanzen auswirken soll. Paypal stürzten um 8,1 Prozent ab. Für etwas Halt sorgte, dass das Unternehmen mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen hatte. Facebook steigerte den Quartalsgewinn erneut kräftig. Die Titel legten um 3,3 Prozent zu. Für Microsoft ging es um 0,8 Prozent nach unten. Wegen der US-Steuerreform hat das Unternehmen einen hohen Verlust gemeldet. Qualcomm gaben um 2,1 Prozent nach. Der Ausblick enttäuschte. Der chinesische Online-Handelskonzern Alibaba hatte erneut von seinen kauffreudigen chinesischen Kunden profitiert. Allerdings blieb der Gewinn leicht hinter den Prognosen zurück. Die Aktie verlor 5,9 Prozent. Die jüngsten Fed-Aussagen waren Wasser auf die Mühlen derer, die eine vierte Zinserhöhung im laufenden Jahr nicht ausschließen wollen. Dazu passte die Entwicklung am Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite markierte erneut den höchsten Stand seit knapp vier Jahren. Im späten Geschäft kletterte die Rendite um 7 Basispunkte auf 2,78 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18:13 EUR/USD 1,2497 -0,1% 1,2506 1,2491 EUR/JPY 137,13 +0,2% 136,91 136,78 EUR/CHF 1,1587 -0,0% 1,1590 1,1595 GBP/EUR 1,1411 +0,0% 1,1401 1,1405 USD/JPY 109,74 +0,2% 109,47 109,50 GBP/USD 1,4262 -0,0% 1,4263 1,4245 Bitcoin BTC/USD 8.443,90 -5,7% 8.951,58 8.983,01

Die Dollarkurse hätten sich von den Zinsspekulationen gelöst, hieß es. Der Kapitalfluss Richtung Europa gebe hier den Ton an. Daneben sei der Dollar stark politisch dominiert. Der Euro stieg auch beflügelt von guten Daten in Europa auf 1,2516 nach Wechselkursen um 1,2412 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor 0,5 Prozent und stürzte auf ein Dreijahrestief. Am Morgen bewegt sich die Gemeinschaftswährung um die Marke von 1,25 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,12 65,8 +0,5% 0,32 +9,4% Brent/ICE 69,85 69,65 +0,3% 0,20 +5,5%

Die Ölpreise vollzogen den höchsten Tagessprung seit über einer Woche. Als Treiber machten Marktexperten die zuletzt überraschend gesunkenen Benzinvorräte in den USA aus. Eigentlich müssten die Vorräte zu dieser Zeit des Jahres eher steigen, hieß es. Händler machten dafür unter anderem eine starke Nachfrage verantwortlich. Zudem sprachen die Analysten von Goldman Sachs von einem ausbalancierten Markt. Die Experten riefen einen Preis von über 80 Dollar im Jahresverlauf auf. WTI verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 65,80 Dollar, Brent um 0,9 Prozent auf 69,65 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,75 1.348,55 -0,1% -0,80 +3,5% Silber (Spot) 17,23 17,24 -0,1% -0,01 +1,7% Platin (Spot) 1.002,65 1.007,95 -0,5% -5,30 +7,9% Kupfer-Future 3,24 3,21 +1,0% +0,03 -1,8%

Der schwache Greenback stützte den Goldpreis, die Feinunze kostete im späten Handel 1.350 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend. Das zinslose Edelmetall schüttelte damit die Zinsfantasien ab und verteuerte sich den zweiten Tag in Folge. Marktteilnehmer erinnerten daran, dass Gold als Schutz gegen Geldentwertung gesehen werde - losgelöst von der Zinsspekulation.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

AUTOMOBILINDUSTRIE

Bundeskanzlerin Angela Merkel will das drängende Problem der Luftverschmutzung in deutschen Städten zunächst ohne weitreichende Nachrüstungen an Dieselautos in den Griff bekommen. Nachrüstungen an der Hardware von Millionen Dieseln seien "auf keinen Fall eine schnelle Lösung", sagte die Kanzlerin.

US-AUTOMOBILABSATZ

Januar 2018 2017 Veränderung VOLKSWAGEN 24.744 23.510 +5,2% AUDI 14.511 13.201 +9,9% BMW 21.953 21.219 +3,5% - Marke BMW 19.016 18.109 +5% - Marke Mini 2.937 3.110 -5,6% DAIMLER 27.603 27.900 -1,1% - Mercedes-Benz USA 25.307 25.527 -0,9% - Marke smart 105 324 -67,6% - Vans 2.191 2.049 +6.9% PORSCHE 4.816 4.602 +4,7% FORD 161.143 172.612 -6,6% GENERAL MOTORS 198.548 195.909 +1,3% FIAT CHRYSLER 132.803 k.A. -13% TOYOTA 167.056 143.048 +16,8% davon Marke Lexus 17.914 15.572 +15% HONDA 104.542 106.380 -1,7% NISSAN 123.538 112.319 +10% HYUNDAI 41.242 46.507 -11% k.A. keine Angabe - Zahlen absolut.

KOALITIONSVERHANDLUNGEN DEUTSCHLAND

CDU, CSU und SPD wollen im Fall einer Neuauflage der großen Koalition deutlich mehr Geld in die Bildung stecken. Die drei Parteien verkündeten am späten Donnerstagabend eine Einigung, die in dieser Legislaturperiode zusätzliche Ausgaben in Höhe von fast zehn Milliarden Euro vorsieht. Das sogenannte Kooperationsverbot, das dem Bund die Finanzierung von Schulen in den Ländern untersagt, soll fallen.

METALLINDUSTRIE DEUTSCHLAND

An den ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben nach Angaben der IG Metall am zweiten Tag rund 125.000 Beschäftigte bundesweit teilgenommen. In etwa 100 Betrieben stand die Produktion still. Am Freitag sollen die Streiks fortgesetzt werden. Frühestens zu Beginn der nächsten Woche bietet die IG Metall Baden-Württemberg den Arbeitgebern neue Verhandlungen an. Unterdessen signalisierte der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall die Bereitschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

US-POLITIK

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich am Freitag grünes Licht für die Veröffentlichung eines umstrittenen Papiers geben, das angebliche Verfehlungen in den Ermittlungen zur Russland-Affäre anprangert. "Der Präsident ist damit einverstanden", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Trump setzt sich damit über die massiven Einwände der US-Bundespolizei FBI und des Justizministeriums hinweg.

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank muss in den USA eine Strafe wegen versuchter Zinsmanipulation zahlen. Die Regulierungsbehörde CFTC erlegte ihr eine Geldbuße in Höhe von 70 Millionen US-Dollar auf. Die Deutsche Bank habe falsche Berichte eingereicht und durch die Handlungen mehrerer Händler im Zeitraum von 2007 bis 2012 willentlich und wiederholt versucht, Referenzzinssätze zu manipulieren, so die Behörde.

ZUMTOBEL

Beim Leuchtenhersteller Zumtobel wird künftig ein Neuer an der Managementspitze stehen. Vorstandsvorsitzender Ulrich Schumacher verlasse das Unternehmen per 1. Februar, teilte Zumtobel mit. Bis auf weiteres übernehme Alfred Felder die Aufgabe des Sprechers des Vorstands zusätzlich zu seiner Funktion als Vertriebsvorstand. Der Abgang Schumachers hatte sich bereits abgezeichnet.

ALPHABET

Der Internetkonzern hat im Weihnachtsquartal zwar mehr umgesetzt und damit die Markterwartungen übertroffen, die US-Steuerreform bescherte der Google-Mutter allerdings tiefrote Zahlen. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 32,32 Milliarden Dollar. Analysten hatten dagegen lediglich Erlöse von 25,57 Dollar veranschlagt. Gestützt wurden die traditionell Werbe-lastigen Erlöse auch von den Verkäufen von intelligenten Lautsprechern und Pixel-Smartphones aus dem Hause Google.

AMAZON

Der US-Onlinehändler ist im Weihnachtsquartal rasant gewachsen. Dabei profitierte Amazon nicht nur vom Weihnachtsgeschäft, sondern auch von starken Verkäufen seines Internet basierten Intelligenten Persönlichen Assisten Echo sowie von seinem Prime-Mitgliedsschaftsprogramm. Zudem verdiente Amazon erstmals in seiner Unternehmensgeschichte mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

AIRBNB

Die Vermietungsplattform Airbnb hat ihre Börsenpläne nach dem überraschenden Rücktritt von Finanzvorstand Laurence Tosi zunächst zurückgestellt. "Wir gehen 2018 nicht an die Börse", machte CEO Brian Chesky unmissverständlich klar. Aufgeschoben sei jedoch nicht aufgehoben. Die Airbnb Inc werde weiterhin auf eine Börsennotierung "zu einem geeigneten Zeitpunkt" hinarbeiten.

APPLE

