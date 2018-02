Zürich (ots) -



Der Verwaltungsrat der Einkaufsgemeinschaft HSK AG hat die

39-jährige Eliane Kreuzer zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Sie

übernimmt die Aufgabe ab dem 1. April 2018 von Peter Graf, welcher

per Mitte 2018 in Pension geht.



Nach ihrem Betriebsökonomiestudium war sie am Winterthurer

Institut für Gesundheitsökonomie tätig, stieg dann bei Helsana im

Leistungseinkauf ein und arbeitete dort in verschiedenen Bereichen.

Frau Kreuzer war wesentlich am Aufbau der Einkaufsgemeinschaft HSK AG

beteiligt und ist seit der Gründung ein Mitglied des Führungsteams.



Sie steht massgeblich für die bisher und in Zukunft geltenden

Werte «Mehr Wettbewerb. Mehr Transparenz. Mehr Kompetenz.». Mit ihrem

Werdegang und den guten Kenntnissen der Gesundheitsbranche ist sie

eine ideale Besetzung für die Weiterentwicklung der jungen und

dynamischen HSK.



Die Einkaufsgemeinschaft HSK ist eine eigenständige

Aktiengesellschaft und führt für Helsana, Sanitas und KPT den Einkauf

medizinischer Leistungen im Rahmen der obligatorischen

Krankenversicherung (OKP) durch. Sie vertritt rund 2 Millionen

Grundversicherte bzw. rund 23% des Marktes.



Die Einkaufsgemeinschaft HSK nimmt die Interessen ihrer

Versicherten wahr und verhandelt Preise und Leistungen in allen

Bereichen des Gesundheitswesens, sei es im ambulanten oder

stationären Bereich, der Pflege sowie der Paramedizin. Die

beteiligten Versicherer stehen für Wettbewerb und hohe

Behandlungsqualität im Gesundheitswesen ein.



