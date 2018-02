mid Groß-Gerau - Wer Affen einsetzen lässt von einem Lobby-Institut für wissenschaftlich betriebene Versuche mit Diesel-Abgasen wird in diesen Tagen geteert und gefedert, durch das Dorf getrieben und dann am Markt abgestraft. Alle rufen "Skandal", ethische und moralische Werte werden bemüht, Konzernchefs sind entsetzt und ringen um Entschuldigungen, und aufgeregte Kommentatoren wittern eine Kriegserklärung der "Generäle" in der deutschen Autoindustrie. Womöglich mit Hilfe von Wissenschaft gegen ... (Robert Sasse)

