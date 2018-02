Nur die wenigsten Unternehmer können sich vorstellen, Kryptowährungen in absehbarer Zeit im Zahlungsverkehr zu akzeptieren.

Was für eine Achterbahnfahrt: Noch im Dezember war der Kurs der Digitalwährung Bitcoin auf 20.000 Dollar pro Stück in die Höhe geschossen. Doch dann verloren das Kryptogeld und andere digitale Kunstwährungen dramatisch an Wert: Mitte Januar rutschte der Bitcoin-Kurs auf unter 10.000 Dollar ab. Und jetzt? Da notiert der Bitcoin bereits wieder bei über 11.000 Dollar.

Die extreme Volatilität macht Cyberwährungen nicht nur für Anleger zu einer spekulativen Wundertüte, sondern hemmt auch die Implementierung in den Wirtschaftsprozess.

Die große Mehrheit der Deutschen bleibt laut einer repräsentativen Online-Umfrage des Marktforschungsunternehmens Civey für die WirtschaftsWoche sehr skeptisch gegenüber Kryptowährungen. Lediglich 2,5 Prozent nutzen bereits Kryptowährungen zum Bezahlen, 10,6 Prozent können sich das Bezahlen mit ...

