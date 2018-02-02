BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 250 (271) CHF - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,85 (4,20) EUR - 'NEUTRAL' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 108 (112) CHF - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 435 (450) DKK - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2980 (3060) PENCE - 'BUY'S&P GLOBAL HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2700 (2650) PENCE - 'BUY' BARCLAYS NIMMT FMC MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 90 EURBARCLAYS NIMMT FRESENIUS SE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 81 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIXT AUF 88,40 (80,00) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIXT-VORZÜGE AUF 70,70 (44,00) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT AIRBUS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 91 (95) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 110...Den vollständigen Artikel lesen ...