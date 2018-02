Steuer-Rückstellung drückt Google -Mutter Alphabet ins Minus Weihnachtsgeschäft und Cloud-Boom beflügeln Amazon Amgen enttäuscht - Hoffnungsträger Repatha verkauft sich weiter schleppend Apple mit Rekordzahlen - aber Prognose unter Erwartungen Shell mit Gewinnsprung in 2017 - Mittelzufluss enttäuscht Anleger AURELIUS verkauft AH Industries an Management Team mit langjähriger Erfahrung in der Windindustrie CENTROTEC wächst international; leichter Ergebniszuwachs für 2018 prognostiziert Deutsche Bank - GJ EBT 1,3 Mrd (Prog 2,029) , net -0,5 Mrd (Prog -0,45) , Gesamterträge 26,4 Mrd (Prog 26,852) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...

Den vollständigen Artikel lesen ...