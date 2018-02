NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Das vierte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kostenentwicklung sei noch schlechter als gedacht. Vor allem das Investmentbanking zeige deutliche Schwäche./ajx/ag

Datum der Analyse: 02.02.2018

ISIN DE0005140008

AXC0065 2018-02-02/08:25