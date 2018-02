flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold wird möglicherweise in der neuen Handelswoche auch von der fundamentalen Seite her leichten Auftrieb bekommen. Eine weitere Brückenfinanzierung zur Vermeidung eines Regierungsstillstands in den USA steht nämlich an. Dies könnte dem US-Dollar schaden und Gold als sicheren Hafen erscheinen lassen.

Charttechnisch lägen die jeweiligen Hochpunkte vom letzten Verlaufshoch vom 25. Januar 2018 bei rund 1.367 US-Dollar und das Hoch aus dem Jahr 2016 bei rund 1.375 US-Dollar als weitere Wegmarken gen Norden bereit. Die nächsten übergeordneten Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 1.324 und 1.308 US-Dollar, den letzten Verlaufstiefs.

