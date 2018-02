DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Apple hat sein Versprechen eingelöst und im ersten Geschäftsquartal einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. In den drei Monaten per Ende Dezember erlöste Apple, getrieben durch den Absatz des bislang teuersten iPhone-Modells der Unternehmensgeschichte, mit 88,3 Milliarden US-Dollar 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und damit so viel wie nie zuvor. Analysten hatten Umsätze von 87,1 Milliarden Dollar veranschlagt. Apple selbst hatte einen Umsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und damit weit mehr als der bisherige Umsatzrekord von 78,35 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten 2016.

Der Umsatz in China, einem für Apple wichtigen Markt, stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 17,96 Milliarden Dollar. Im vorangegangenen Quartal hatte der Umsatz in China erstmals seit Anfang 2016 wieder zugelegt. Der Absatz des Kultsmartphones blieb mit 77,32 Millionen jedoch hinter den Markterwartungen von 80 Million Stück zurück. Apple verdiente im Weihnachtsquartal 3,89 Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartungen. Analysten hatten im Konsens lediglich mit 3,85 Dollar je Aktie gerechnet. Der Nettogewinn kletterte um 12 Prozent auf 20,07 Milliarden Dollar. Für das laufende Geschäftsquartal stellte Apple Umsätze von 60 bis 62 Milliarden Dollar in Aussicht und blieb damit hinter den Markterwartungen zurück. Analysten waren bislang von Umsätzen von 68,1 Milliarden Dollar ausgegangen - ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

TAGESTHEMA II

Die US-Beschäftigung wächst mit einem hohen Tempo weiter, doch die Löhne hinken seit längerer Zeit hinterher. Ökonomen rechnen für Januar mit einem Zuwachs von 177.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im Dezember hatte es ein Plus von 148.000 Stellen gegeben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,1 Prozent vorhergesagt, für die Stundenlöhne ein Plus von 0,2 nach 0,3 Prozent im Vormonat. Wegen des teils sehr kalten Wetters halten die Ökonomen der Commerzbank ein im Trend leicht unterdurchschnittliches Jobwachstum für möglich. Aber auch sie rechnen mit rund 160.000 zusätzlichen Stellen. Die Commerzbank rechnet aber nur mit einem Lohnwachstum von 0,1 Prozent. Wegen des geringen Preisauftriebs hätten sich die Arbeitnehmer mit Lohnforderungen zurückgehalten, doch inzwischen ist die Inflation auf fast 2 Prozent gestiegen. Künftig dürften die Arbeitnehmer daher einen stärkeren Kaufkraftausgleich fordern. Die Experten der Postbank erwarten ein Plus von 190.000 Stellen. Die zwischenzeitliche kurze Schließung von Behörden dürfte sich nicht auf die Arbeitsmarktbilanz ausgewirkt haben, weil das Ereignis nach dem Stichtag für die Erhebung stattgefunden habe. "Besonderes Augenmerk dürfte die Lohnentwicklung finden. Sollte die Jahresrate der Stundenlöhne wie vom Markt erwartet auf 2,7 Prozent steigen, könnte dies als Anzeichen gewertet werden, dass die Lohndynamik etwas an Schwung gewinnt".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +177.000 gg Vm zuvor: +148.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 1.Umfrage: 94,4 zuvor: 95,9 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.820,70 -0,06% Nikkei-225 23.274,53 -0,90% Hang-Seng-Index 32.675,31 +0,10% Kospi 2.525,39 -1,68% Shanghai-Composite 3.459,15 +0,35% S&P/ASX 200 6.121,40 +0,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den meisten ostasiatischen Börsen geht es am Freitag abwärts, nachdem einige bedeutende Unternehmen mit ihren Quartalsbilanzen enttäuscht haben. Viele Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am späteren Freitag zurück, sagen Händler. Auch die jüngst stark gestiegenen Anleiherenditen dämpften das Interesse an Aktien. In Tokio verlieren die Aktien der Investmentbank Nomura 2,6 Prozent und die der Fluggesellschaft ANA Holdings 3,6 Prozent. Beide hatten am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt, die nicht überzeugt hatten. Sony notieren 1,5 Prozent im Plus. Hier wird eine Personalie positiv aufgenommen: CEO Kazuo Hirai, der das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren saniert hat, wird zum 1. April seinen Posten aufgeben und Chairman von Sony werden. Sein Nachfolger als CEO wird der bisherige Finanzvorstand Kenichiro Yoshida. Besonders deutlich verliert die Börse im südkoreanischen Seoul. Hier gibt der Kurs des Schwergewichts Samsung um 3,8 Prozent nach. Der eher pessimistische Ausblick. , den Apple am Vorabend in den USA gab, weckt nach Angaben aus dem Handel Zweifel an den Ertragsaussichten von Samsung. Der südkoreanische Konzern ist weltgrößter Smartphone-Hersteller, fertigt aber auch Komponenten für die Smartphones anderer Anbieter, darunter Apple. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix büßt 3,2 Prozent ein. Die Börse in Schanghai setzt die Talfahrt vom Donnerstag fort. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahresauftakt. Überdies habe die chinesische Notenbank sechs Tage in Folge über Offenmarkttransaktionen Geld aus dem Finanzsystem abgezogen, auch das laste auf dem Aktienmarkt. Der australische Aktienmarkt stemmte sich unterdessen gegen den negativen Trend in der Region. Der Energiesektor stützte den Gesamtmarkt mit einem Plus von 1,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Apple und Amazon haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com deutlich zugelegt, nachdem beide Unternehmen mit ihren Quartalsausweisen überzeugt hatten (siehe unten). Apple hatte ein Rekordergebnis ausgewiesen. Allerdings ging der iPhone-Absatz zurück, und auch der Ausblick war eher verhalten. Gleichwohl legten Apple um 3,3 Prozent zu. Marktbeobachter erklärten die positive Kursreaktion damit, dass die Aktie in den Wochen vor der Zahlenvorlage schon deutlich nachgegeben hatte, weil Anleger einen Nachfragerückgang befürchtet hatten. Amazon stiegen um 6,3 Prozent. Der Gewinn des Onlinehändlers knackte im vierten Quartal, unter anderem dank des starken Weihnachtsgeschäfts, erstmals die Milliardenschwelle. Die Google-Mutter Alphabet hatte hingegen im Weihnachtsquartal trotz eines unerwartet starken Umsatzwachstums einen Milliardenverlust eingefahren, wofür das Unternehmen die US-Steuerreform verantwortlich machte. Alphabet büßten 2,1 Prozent ein. Mattel verbilligten sich um 6,8 Prozent, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Verlust ausgewiesen hatte. Besser lief die Saison für Visa, weil die Kreditkartenumsätze kräftig zulegten. Für die Aktie ging es dennoch um 1,1 Prozent nach unten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.186,71 0,14 37,32 5,94 S&P-500 2.821,98 -0,06 -1,83 5,55 Nasdaq-Comp. 7.385,86 -0,35 -25,62 6,99 Nasdaq-100 6.901,50 -0,70 -48,48 7,90 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 912 Mio 1,124 Mrd Gewinner 1.322 1.599 Verlierer 1.662 1.379 Unverändert 106 109

Uneinheitlich - Nach anfänglichen Verlusten drehten die Kurse im Mittagshandel deutlicher ins Plus, nur um dann im späten Geschäft wieder zurückzukommen. Dabei kamen die Impulse vor allem vom Rentenmarkt, denn mit steigenden Renditen dort gerieten die Aktienkurse unter Druck. Händler taten sich schwer, fundamentale Gründe für die Bewegungen zu finden. Ebay sprangen um 13,8 Prozent nach oben. Das Auktionshaus hatte den Umsatz gesteigert. Die Handelsplattform kündigte an, sich stärker vom Bezahldienstleister Paypal zu lösen, was sich positiv auf die Finanzen auswirken soll. Paypal stürzten um 8,1 Prozent ab. Für etwas Halt sorgte, dass das Unternehmen mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen hatte. Facebook steigerte den Quartalsgewinn erneut kräftig. Die Titel legten um 3,3 Prozent zu. Für Microsoft ging es um 0,8 Prozent nach unten. Wegen der US-Steuerreform hat das Unternehmen einen hohen Verlust gemeldet. Qualcomm gaben um 2,1 Prozent nach. Der Ausblick enttäuschte. Der chinesische Online-Handelskonzern Alibaba hatte erneut von seinen kauffreudigen chinesischen Kunden profitiert. Allerdings blieb der Gewinn leicht hinter den Prognosen zurück. Die Aktie verlor 5,9 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,14 0,0 2,14 94,3 5 Jahre 2,56 4,1 2,52 63,4 7 Jahre 2,71 6,5 2,64 46,1 10 Jahre 2,78 7,1 2,70 33,1 30 Jahre 3,01 7,9 2,94 -5,2

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 02, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

Die jüngsten Fed-Aussagen waren Wasser auf die Mühlen derer, die eine vierte Zinserhöhung im laufenden Jahr nicht ausschließen wollen. Dazu passte die Entwicklung am Anleihemarkt. Die Zehnjahresrendite markierte erneut den höchsten Stand seit knapp vier Jahren. Im späten Geschäft kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7 Basispunkte auf 2,78 Prozent. Belastet wurden die Notierungen auch von Erwartungen eines zulegenden Angebots. Am Vortag hatte das Finanzministerium Pläne eines steigenden Volumens bei Neuemissionen bekannt gegeben. Analysten sahen hier das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,2495 -0,1% 1,2506 1,2437 +4,0% EUR/JPY 137,22 +0,2% 136,91 136,20 +1,4% EUR/GBP 0,8764 -0,1% 0,8771 0,8722 -1,4% GBP/USD 1,4260 -0,0% 1,4263 1,4260 +5,5% USD/JPY 109,82 +0,3% 109,47 109,53 -2,5% USD/KRW 1080,58 +0,8% 1072,04 1070,81 +1,2% USD/CNY 6,2824 -0,3% 6,2995 6,2953 -3,5% USD/CNH 6,2903 +0,0% 6,2897 6,2992 -3,4% USD/HKD 7,8200 +0,0% 7,8196 7,8206 +0,1% AUD/USD 0,8000 -0,4% 0,8034 0,8021 +2,3% NZD/USD 0,7364 -0,4% 0,7395 0,7365 +3,7% Bitcoin BTC/USD 8.497,63 -5,07 8.951,58 9.815,61 -36,78

Die Dollarkurse hätten sich von den Zinsspekulationen gelöst, hieß es. Der Kapitalfluss Richtung Europa gebe hier den Ton an. Daneben sei der Dollar stark politisch dominiert. Der Euro stieg auch beflügelt von guten Daten in Europa auf 1,2516 nach Wechselkursen um 1,2412 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor 0,5 Prozent und stürzte auf ein Dreijahrestief.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,07 65,8 +0,4% 0,27 +9,3% Brent/ICE 69,83 69,65 +0,3% 0,18 +5,5%

Die Ölpreise vollzogen den höchsten Tagessprung seit über einer Woche. Als Treiber machten Marktexperten die zuletzt überraschend gesunkenen Benzinvorräte in den USA aus. Eigentlich müssten die Vorräte zu dieser Zeit des Jahres eher steigen, hieß es. Händler machten dafür unter anderem eine starke Nachfrage verantwortlich. Zudem sprachen die Analysten von Goldman Sachs von einem ausbalancierten Markt. Die Experten riefen einen Preis von über 80 Dollar im Jahresverlauf auf. WTI verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 65,80 Dollar, Brent um 0,9 Prozent auf 69,65 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am Freitagmorgen legen die Preise weiter zu. Am Ölmarkt setze sich allmählich die Überzeugung durch, dass die weltweit gute Konjunktur die Nachfrage befeuern werde, merkt die ANZ Bank an. Die rekordhohe US-Ölproduktion verliere dadurch ihren Schrecken.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,17 1.348,55 -0,1% -1,38 +3,4% Silber (Spot) 17,22 17,24 -0,1% -0,02 +1,7% Platin (Spot) 1.002,40 1.007,95 -0,6% -5,55 +7,8% Kupfer-Future 3,24 3,21 +0,9% +0,03 -1,9%

Der schwache Greenback stützte den Goldpreis, die Feinunze kostete im späten Handel 1.350 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend. Das zinslose Edelmetall schüttelte damit die Zinsfantasien ab und verteuerte sich den zweiten Tag in Folge. Marktteilnehmer erinnerten daran, dass Gold als Schutz gegen Geldentwertung gesehen werde - losgelöst von der Zinsspekulation.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ALLIANZ

übernimmt in Sri Lanka für umgerechnet 85,9 Millionen Euro die im Fahrzeug-, Feuer- und Krankenversicherungsgeschäft tätige Janashkthi General Insurance von deren Mutterkonzern. Allianz Insurance Lanka werde dadurch zu einem der größten Player in dem Geschäft auf der Insel mit rund 20 Prozent Marktanteil.

DEUTSCHE BANK

muss in den USA eine Strafe wegen versuchter Zinsmanipulation zahlen. Die Regulierungsbehörde CFTC erlegte ihr eine Geldbuße in Höhe von 70 Millionen US-Dollar auf.

AIRBNB

hat ihre Börsenpläne nach dem überraschenden Rücktritt von Finanzvorstand Laurence Tosi zunächst zurückgestellt. "Wir gehen 2018 nicht an die Börse", machte CEO Brian Chesky unmissverständlich klar. Aufgeschoben sei jedoch nicht aufgehoben. Die Airbnb Inc werde weiterhin auf eine Börsennotierung "zu einem geeigneten Zeitpunkt" hinarbeiten.

ALPHABET

verbuchte aufgrund einer Sonderbelastung durch die US-Steuerreform im Weihnachtsquartal unterm Strich einen Verlust von 3,02 Milliarden US-Dollar oder 4,35 Dollar je Aktie, nachdem sie vor einem Jahr noch 5,33 Milliarden Dollar bzw. 7,65 Dollar je Aktie verdient hatte. Bereinigt um die Steuerbelastung stieg der Gewinn um 28 Prozent auf 6,84 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 9,70 Dollar lag allerdings unter der Konsensschätzung der Analysten von 9,98 Dollar je Anteil. Die Einnahmen kletterten um 24 Prozent auf 32,32 Milliarden Dollar. Analysten hatten Erlöse von 25,57 Milliarden Dollar veranschlagt.

AMAZON

Die Erlöse kletterten im Weihnachtsquartal um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 59,75 Milliarden Dollar gerechnet. Operativ verdiente Amazon mit 2,1 Millionen Dollar 69 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unterm Strich verblieben 1,9 Milliarden Dollar Gewinn nach 749 Millionen vor einem Jahr. Dem Unternehmen kam ein positiver Sondereffekt aufgrund der US-Steuerreform zugute.

SONY I

In den Monaten Oktober bis Dezember sprang der operative Gewinn auf 350,8 Milliarden Yen von 92,4 Milliarden Yen im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 295,9 Milliarden von 19,6 Milliarden Yen. Der Umsatz legte auf 2,7 Billionen von 2,4 Billionen Yen zu. Analysten hatten mit einem operativen Gewinn von 229,6 Milliarden Yen, einem Nettogewinn von 144 Milliarden und Einnahmen von 2,6 Billionen Yen gerechnet.

SONY II

Nach sechs Jahren an der Spitze tritt Kazuo Hirai als Chef von Sony zurück. Wie der japanische Technologiekonzern mitteilte, übernimmt Finanzvorstand Kenichiro Yoshida per April den Chefposten. Hirai werde Chairman, neuer CFO werde Hiroki Totoki.

VISA

In den drei Monaten per Ende Dezember verdiente Visa unterm Strich 2,52 (Vorjahr: 2,07) Milliarden US-Dollar oder 1,07 (0,86) Dollar je Aktie. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 1,08 Dollar. Die Einnahmen steigerte der US-Konzern auf 4,86 (4,46) Milliarden Dollar. Analysten hatten die Einnahmen bei 4,82 Milliarden Dollar und den Gewinn je Aktie bei 98 Cent je Aktie gesehen. Visa bestätigte ihre Prognose, wonach die Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 im hohen einstelligen Bereich zulegen soll.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.