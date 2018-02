FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Schaeffler von "Buy" auf "Hold" nach schwachen Zahlen und trübem Ausblick abgestuft und das Kursziel von 18 auf 16 Euro gesenkt. Das zaghaft zurückgekehrte Vertrauen der Investoren in den Autozulieferer habe einen weiteren schweren Schlag erhalten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe gehofft, dass das dritte Quartal 2017 der Wendepunkt zum Besseren war. Nun aber dürften Investoren zumindest die Kommunikation des Unternehmens wieder in Frage stellen./bek/zb

Datum der Analyse: 02.02.2018

