Am letzten Handelstag der Woche dürfte der Dax insgesamt etwas schwächer starten. Neue Impulse könnten am Nachmittag folgen.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge schwächer in den Handel starten. Schon am Donnerstag hatte er im Sog einer fallenden Wall Street 1,4 Prozent im Minus bei 13.004 Punkten geschlossen. Zwischenzeitlich war er sogar unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen. In New York arbeitete sich der Dow-Jones-Index ...

