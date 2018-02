Der letzte Tag der 24-Stunden-Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie hat begonnen. Es trifft vor allem die Autohersteller.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ist die dritte Runde der ganztägigen Warnstreiks angelaufen. Zum Höhepunkt der 24-Stunden-Ausstände nimmt die IG Metall vor allem die Autoindustrie ins Visier. Betroffen waren Daimler, Porsche, und BMW, in Berlin wurde ein Mercedes-Benz-Werk bestreikt.

In München legten bei BMW seit rund 7000 Beschäftige ihre Arbeit nieder, wie Horst Lischka von der Gewerkschaft IG Metall sagte: "Das ganze Stammwerk steht still." Mehrere Hunderte Mitarbeiter versammelten sich vor den Werkstoren. Auch beim größten deutschen BMW-Werk in Dingolfing stand die Produktion ab 5 Uhr morgens still.

13.700 Beschäftigte beteiligten sich nach Aussage von Robert Grashei von der IG Metall an dem Warnstreik. "1600 Autos können heute nicht gebaut werden", sagte er am Freitagmorgen. Das sei die Tagesproduktion des Werks. Bei einer Kundgebung um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...