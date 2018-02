FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ursache des Zusammenstoßes eines Busses mit einem Schlepp-Fahrzeug am Frankfurter Flughafen, bei dem 14 Menschen verletzt wurden, war laut Polizei ein menschlicher Fehler. Der Fahrer des Schleppers habe dem Busfahrer die Vorfahrt genommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage.

Bei dem Unfall am Donnerstag hatten der Fahrer des Schlepp-Fahrzeuges und 13 Passagiere im Shuttlebus Verletzungen erlitten. Ein Reisender wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Alle anderen zogen sich laut Polizei nur leichte Blessuren zu.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport kam der Flug aus Sevilla. Die Ryanair-Maschine landete auf einer Außenposition. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor./büt/DP/zb

