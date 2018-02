DAX - Auf Tauchstation (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Im gestrigen Handel brachen beim DAX sämtliche Dämme und der Index fiel in einer massiven Verkaufswelle unter die wichtigen Unterstützungen bei 13.130 und 13.006 Punkten. Zuvor hatten die Bullen vergeblich versucht, die Erholung nach dem Anstieg über 13.243 Punkte bis 13.332 Punkte auszudehnen. Mit dem Rückfall unter 13.243 Punkte setzte sich der Abwärtsimpuls in Gang und machte damit zugleich die Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn wieder zunichte. Zwar könnte jetzt eine kurze Erholung starten, doch von einem Anstieg an das neue Rekordhoch ist der Index weiter entfernt denn je. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.28 Uhr):...

