Montreal, QC/New Brunswick, NJ -(1. Februar 2018) - Engagement Labs (TSX VENTURE: EL) hat seinen Kundenstamm im Finanzdienstleistungsbereich erweitert und heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit einem führenden Fortune-500-Finanzdienstleister (der Kunde) in den USA bekannt gegeben, der die von Engagement Labs entwickelte Daten- und Analyseplattform TotalSocial in seinem Unternehmen nutzen wird. Diese Vereinbarung ist das Ergebnis einer erfolgreichen, bezahlten Proof-of-Concept-Studie, die Engagement Labs im vergangenen Herbst für den Kunden erstellt hat. Die Vertragssumme in Höhe von 450.000 CAD$ (360.000 USD$) wird für ein Jahr entrichtet.

Der Kunde wird die TotalSocial-Plattform nutzen, um seine Marketingstrategien und -maßnahmen in Nordamerika zu optimieren. Der Einsatz der Engagement Labs'Scorecard und des Diagnose-Tools von TotalSocial soll Informationen zu allen Aspekten der sozialen Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Internets liefern und deren Messung ermöglichen. Das prognostische Analyse-Tool von TotalSocial wird der Kunde nutzen, um die Auswirkungen der TotalSocial-Messdaten auf das Umsatzwachstum des Unternehmens und auf andere wichtige Leistungsindikatoren quantifizieren zu können.

Dieser Kunde ist sich darüber im Klaren, dass der kommunikative Austausch der Konsumenten untereinander eine wesentliche Rolle spielt und den ROI und die Effektivität des Marketings zu steigern. Er hat sich daher für TotalSocial entschieden, weil ihm die Plattform wertvolle und umfassende Einblicke liefert, wie die Konsumenten miteinander kommunizieren und damit die Performance seiner Marke positiv beeinflussen, so Ed Keller, CEO von Engagement Labs. Besonders freut uns, dass die Vereinbarung im Anschluss an eine erfolgreiche Proof-of-Concept-Studie abgeschlossen wurde, bei der sich der Kunde direkt davon überzeugen konnte, wie er mit Hilfe der Plattform seine Ziele verwirklichen kann, wie etwa höhere Marketingrenditen und Zuwächse bei den Bruttoeinnahmen zu erzielen.

TotalSocial ist eine zum Patent angemeldete Daten- und Analyseplattform, die Markenherstellern und anderen Unternehmen in einzigartiger Weise umfassende Einblicke in das soziale Ökosystem und dessen Auswirkungen auf ihr Geschäft ermöglicht. Engagement Labs erweitert seine Klientel laufend und zählt immer mehr Fortune 500-Marken in den Bereichen Finanzdienstleistung, Telekom, Medien und Sport, Lebensmittel, Schönheit und Software zu seinen Kunden. TotalSocial ist die einzige Plattform, die Online-Daten über Markengespräche aus sozialen Netzwerken mit über Mundpropaganda generierten Offline-Daten kombiniert. Die Plattform verfügt über eine eigene Datenbank mit Offline-Konversationen, die von Engagement Labs über einen Zeitraum von 10 Jahren zusammengetragen wurden. Als einzige Quelle von Offline-Daten über Marken dieser Art bietet sie damit einen wesentlichen Input, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit den Daten werden die Prognose- bzw. Analyse-Tools des Unternehmens gefüttert, die auf eigenen Algorithmen und maschinellen Lernmethoden basieren und Umsatzprognosen für die Zukunft ermöglichen. Marketingexperten erhalten damit weitere und bessere Einblicke und können so höhere Marketingrenditen und Umsätze erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.engagementlabs.com / www.totalsocial.com.

Über Engagement Labs Engagement Labs (TSXV: EL) bietet international führenden Markenherstellern ein einzigartiges und effizientes Instrument, um ihre Umsätze zu steigern und ihre Marketingrenditen zu erhöhen. Unsere TotalSocial-Technologieplattform kombiniert Messdaten aus den sozialen Netzwerken mit dem weltweit einzigen Tool zur Messung von Offline-Daten über Mundpropaganda und gibt Marketingexperten damit eine integrierte Gesamtlösung an die Hand, um Leistung zu messen, Schwachstellen und Chancen zu diagnostizieren und spezifische strategische und taktische Maßnahmen zur Steigerung von Umsatzzahlen und Marketingrenditen zu setzen. Das von uns entwickelte prognostische Analyse-Tool verbindet TotalSocial-Messdaten mit wichtigen Geschäftsergebnissen. Engagement Labs hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien (UK) und Kanada. Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Unternehmensführung zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, jedoch beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Engagement Labs hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

