Netflix (WKN:552484) beendet das Geschäftsjahr 2017 spektakulär.



Das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen kündigte für das vierte Quartal einen weltweiten Rekord bei den Abonnentenzahlen an. 8,33 Millionen Einschreibungen! Aber noch wichtiger ist es, dass Netflix im mittlerweile recht gesättigten US-Markt nur 1,98 Millionen Kunden dazugewonnen hat. International waren es 6,36 Millionen Kunden.



Die Frage ist, wie viele Amerikaner können sich noch für den Dienst anmelden? Dies ist eine wichtige Frage, die besonders die Investoren interessiert. Denn es geht darum, ob Netflix andere Einnahmequellen außer Abonnements generieren muss.

Wie viele U.S. Netflix-Abonnenten braucht das Unternehmen?

Netflix beendete das letzte Quartal mit 54,75 Millionen ...

