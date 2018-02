Paris - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zog in den vergangenen Wochen in einer massiven Aufwärtsbewegung über die Hürden bei 1.265 und 1.301 USD an und neutralisierte damit die vorherige mittelfristige Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

