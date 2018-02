Wurden Aktionäre von Medigene lange Zeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt, wurde diese jetzt belohnt. Der Wert hat zuletzt ein massives Kaufsignal generiert und kräftige Zugewinne verzeichnet. Die Aktie von Medigene profitierte dabei unter anderem von der jüngst gestarteten Übernahmewelle im Biotechsektor sowie von Short-Eindeckungen. In der laufenden Woche gab Medigene bekannt, dass man ein weiteres US-Patent, das einen hochaffinen T-Zell-Rezeptor mit einer Epitopmarkierung abdeckt, erhalten hat. Die Einführung einer Epitopmarkierung auf einem T-Zellrezeptor mit hoher Affinität ermöglicht potentiell die ex vivo und in vitro Bewertung der adoptiv übertragenen T-Zelltherapien, so Medigene.

