Kürzlich präsentierten wir Ihnen das kleine Gesundheitsunternehmen Akers Biosciences (WKN: A1W883) als "attraktives Bottom Play mit signifikantem Upside". Nur drei Wochen später hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Noch investierte Anleger sollten spätestens jetzt langsam Gewinne herausziehen.

Mit einem Rekord-Handelsvolumen von 18,8 Millionen USD allein an der Nasdaq schnellte die mittlerweile auch hierzulande gelistete Akers gestern zeitweise bis auf 0,395 USD in die Höhe - ein Plus von satten +140% auf unseren Vorstellungskurs von 0,165 USD! Da die außerordentlich positive Kursentwicklung bislang nicht von fundamental neuen Erkenntnissen begleitet wurde, ist die Gefahr einer größeren Kurskorrektur groß und Anleger sollten - falls nocht nicht geschehen - zumindest jetzt an Gewinnmitnahmen denken.

