Bad Marienberg - Die SCY Beteiligungen AG (ISIN DE000A1PG508/ WKN A1PG50) hat einen Vertrag bzgl. der Akquisition von ca. 10% an dem Fintech-Unternehmen Fast Finance 24 Holding P.L.C. am Donnerstag unterzeichnet, so die SCY Beteiligungen AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...